Miguel de la Fuente se sitúa como nuevo líder en solitario

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Madrid, 15 nov (EFE).- El delantero del Almería Miguel de la Fuente se situó como nuevo líder en solitario de la clasificación de goleadores de LaLiga Hypermotion con un total de nueve dianas, tras firmar el sábado el tanto que encarriló la victoria (2-1) del conjunto andaluz sobre el Almería.

De la Fuente, que sumó su octavo tanto en las últimas nueve jornadas ligueras, volvió a demostrar su precisión en el interior en el interior tras resolver a los treinta y nueve minutos con un potente remate un centro desde la izquierda de Javi Muñoz.

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Un gol al que no pudo responder el atacante del Tenerife Enric Gallego, segundo clasificado don ocho dianas, que no pudo marcar en la victoria (2-0) que el conjunto canario cosechó este domingo sobre el Ceuta.

Igualmente figura con un total de ocho tantos, el delantero el Celta Fortuna Álvaro Marín que tendrá este lunes la oportunidad de igualar a Miguel de la Fuente al frente de a tabla en el encuentro que disputará este lunes al filial celeste en el campo del Albacete.

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- Clasificación tras la 14ª jornada:

- Con 9 goles: Miguel de la Fuente (Almería)

- Con 8 goles: Álvaro Marín (1p) (Celta Fortuna); Enric Gallego (2p) (Tenerife)

- Con 7 goles: Adrián Fuentes (Mallorca)

- Con 6 goles: Suero (Castellón); Percan (Córdoba)

- Con 5 goles: Jordi Cano (Andorra); Antoñito Cordero (1p) (Cádiz); Yaser Asprilla (COL) y Vanat (1p) (UKR) (Girona); Jorge Pascual (Granada); Carlos Domínguez (Oviedo); Arnu (Valladolid)

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- Con 4 goles: Curro Sánchez (3p) y Álex Forés (Burgos); Ousmane Camara (GUI) y Jakobsen (DEN) (Castellón); Carlos Hernández y Jordi Escobar (Ceuta); Eder García (Córdoba); Iván Gil (1p) y Jon Guruzeta (Eibar); Jesé Rodríguez (1p) (Las Palmas)

- Con 3 goles: Higinio (2p) (Albacete); Cipenga (COD) y Arribas (2p) (Almería); Lautaro (1p) (URU) y Hugo López (1p) (Andorra); David González y Karrikaburu (Burgos); Pablo Santiago (Castellón); Óscar Marcos y Kibet (KEN) (Celta Fortuna); Rastrojo y Carmona (Eldense); Carles Pérez y Abel Ruiz (Girona); Miyashiro (JPN) (Las Palmas); Morata y Álex Millán (Leganés); Pablo Torre (Mallorca); Gorosabel y Astiazaran (Real Sociedad B); Nicholas Gioacchini (USA) y Ángel Baena (Sabadell); Antonio Casas, Sarco (ARG) y Guille Rosas (Sporting Gijón); Latasa (Valladolid) y Ponceau (FRA)

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- Con 2 goles: San Bartolomé y Alex Rubio (Albacete); Nico Melamed y Javi Muñoz (Almería); Nacho Quintana (Andorra); Luengo (Burgos); Vladys (UKR), Ibon Sánchez y Borja Vázquez (Cádiz); Sienra (ARG) y Álvaro García (Castellón); Somuah (GHA) (Celta Fortuna); Isma Ruiz, Diego Bri, Víctor y Ghailan (Córdoba); Adu Ares, Magunazelaia, Álvaro Rodríguez, Madariaga y Pejiño (Eibar); Fidel (1p), Olabarrieta (Eldense); Alejandro Marqués (VEN), José Arnáiz (1p), Pedro Alemañ y Emeka (Granada); Pezzolesi, Iván Jaime, Manu Fuster y Jefté Betancor (Las Palmas); Naim García y Gharbi (TUN) (Leganés); Álex Sala, Darder y Buksa (POL) (Mallorca); Pablo Sáenz, Goti y Estanis Pedrola y Alberto Reina (Oviedo); Gorka Carrera, Mariezkurrena y Dani Díaz (Real Sociedad B); Óscar Sanz (Sabadell); Duñabeitia (Sporting Gijón); Nacho Gil (Tenerife); Christian Gomis (SEN); Barberá, Miguel Rubio y y Tai Abed (Valladolid).

- Con 1 gol: Dani Bernabéu, Rober González, Vallejo y Pacheco (Albacete); Bonini (ITA), Dzodic (SRB), Leo Baptistao (BRA), Thalys (BRA), Chirino (NED) y Quim Junyent (Almería); Carrique (FRA), Álex Calvo, Domenech, Sidibe y Golubovic (SRB) (Andorra); Llabrés, Dadie e Irian Ribas (Burgos); Izeta (1p), Javi Castro y Moueffek (MAR) (Cádiz); Fran Castillo, Barri, Maty Orozco (COL) (Castellón); Adrià Capdevila, Antañón y Ángel Arcos (Celta Fortuna); Camacho y Yann Bodiger (1p) (FRA) (Ceuta); Enol Rodríguez, Carracedo (1p), Diarra (MLI), Rubén Alves y El Jebari (MAR) (Córdoba); Jon Bautista, Aleix Garrido y Javi Martón (Eibar); Guillermo Macho, Javier Martínez, Justin Smith (CAN), Roberto López (1p) y Clemente (Eldense); Fran Beltrán, Izan, Holmes Júnior, Jastin García (POR), Van de Beek (NED), Bryan Gil, Unai Hernández y Pyshchur (UKR) (Girona); Bourama, Manu Lama, Gambín, Gumbau, Rodelas y Rubén Alcaraz (Granada); Enrique Clemente, Sandro Ramírez y Elías Romero y Álex Suárez (Las Palmas); Miguel Atienza, Soko (CAM) y Dani Rodríguez (1p) (Leganés); Raíllo y Luvumbo (ANG) (Mallorca); Dani Calvo, Chris Ramos, Enzo Pérez, Samu Rodríguez, Jacobo González e Ilyas Chaira (MAR) (Oviedo); Soroeta, Iñaki Rupérez, Kita (JPN), Jon Balda y Lebarbier (FRA) (Real Sociedad B); Urri (1p), Gastón (URU), Edgar González y Eneko (Sabadell); Juan Otero (COL), Iosifov (RUS), Pablo García, Gelabert y Corredera (1p) (Sporting de Gijón); Jesús Álvarez, Fabricio (BRA), Iván Chapela, Grant-Leon Ranos (ARM) y Viereck (NED) (Tenerife); Luis Chacón, Víctor Jr., David Torres y Garriel (Valladolid).

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En propia puerta: Puigmal (Mallorca, contra Granada); Diego Alende (Andorra, contra Valladolid); Chirino (NED) (Almería, contra Cádiz); Redru (Ceuta, contra Burgos); David López (Girona, contra Cádiz); Ignasi Miquel (Leganés, contra Granada); Miguel Rubio (Valladolid, contra Córdoba); Lluis López (Albacete, contra Eibar); Ruperez (Real Sociedad B, contra Almería); Pulido (Almería, contra Oviedo); Óscar Sanz (Sabadell. contra Eibar); Fuoli (Sabadell, contra Eibar); Anuar (MAR) (Ceuta, contra Córdoba); Luengo (Burgos contra Leganés).EFE