Junts apela a los votantes de ERC por las competencias en inmigración: "Son innegociables"

Guardar

Roses (Girona), 15 nov (EFE).- La candidata de Junts al Congreso, Miriam Nogueras, ha apelado este domingo a los votantes de ERC que "no entienden" que su partido se haya aliado en Cataluña con un partido que votó en contra de la delegación de las competencias de inmigración, Podemos: "Son innegociables", ha asegurado.

Así lo ha dicho en un mitin en Roses (Girona) junto a la número 1 por esta circunscripción, Marta Madrenas, el candidato de Junts al Senado por Girona Joan Bagés; la alcaldesa, Sílvia Ripoll; y el número 2 por Girona al Congreso, Josep Maria Cervera.

PUBLICIDAD

Nogueras ha advertido de que en Junts no están en el Congreso "para hacer de figurantes eternos del PSOE sin ningún tipo de ambición nacional".

"Nuestra responsabilidad es poner a los catalanes y catalanas en el centro y defender Cataluña ante la derecha española, pero también ante la izquierda española que va de la mano de la derecha española para frenar cada vez que los catalanes queremos dar un paso adelante", ha defendido.

PUBLICIDAD

Así, ha explicado que Junts aboga por una política migratoria "seria, ordenada y adaptada a la realidad de Cataluña", que se base en "más control", el trabajo y la lengua. "En Dinamarca, Alemania y Francia no les llaman racistas por hacerlo", ha sostenido.

Según ella, eso solo puede lograrse gestionando las competencias de Cataluña "con el criterio de la responsabilidad", ante una España que "hace años que no tiene política migratoria".

PUBLICIDAD

Tras la publicación de encuestas en 'El Mundo' y el 'ARA' que dan a Junts entre 4 y 5 y 3 y 6 escaños, respectivamente, Nogueras ha afirmado que en 2023 los sondeos eran los mismos y "la realidad y las urnas los desmintieron": "Y ahora las volverán a desmentir". EFE

(vídeo)