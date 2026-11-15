Inundaciones y cortes de carretera en Galicia por las lluvias, sin daños personales

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Santiago de Compostela, 15 nov (EFE).- Las fuertes lluvias caídas en Galicia desde la medianoche pasada han provocado este domingo daños en carreteras, inundaciones en bajos y garajes y desprendimientos de tierra, con más de un centenar de incidencias, según fuentes del 112, aunque no ha habido daños personales.

Con diferente nivel de intensidad, las precipitaciones provocaron daños en el puente de Baxeles, en Vilamartín de Valdeorras, que colapsó debido a la acumulación de vegetación en el río Caborco de Ventín. Al lugar acudieron distintos medios y recursos del Ayuntamiento y de la Diputación de Ourense con el fin de evaluar la situación estructural del puente.

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También los miembros del GES de Valdeorras comprobaron los daños y, por el momento, descartan que exista peligro para la población.

No obstante, verificarán los puentes restantes río abajo, y avisan de que la carretera que comunica los núcleos de O Mazo y San Vicente está cortada, dejando así el segundo núcleo, cuatro viviendas, incomunicado.

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Además, en Quiroga (Lugo), concretamente en Freixeiro, se produjo un desprendimiento de tierra y piedras de un terraplén en la vía del tren hacia la carretera local. La inseguridad en la zona motivó el corte de la circulación ferroviaria y un tren con siete pasajeros quedó detenido y tuvo que retroceder hacia Monforte.

Igualmente, el 112 Galicia advierte de debe mantenerse la vigilancia en la zona ante la posibilidad de que continúe el desprendimiento, que, además de la vía y de la carretera local, afectó al aparcamiento de la estación de Freixeiro.

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Por otra parte, en O Porriño (Pontevedra), el viento desprendió una chapa, que golpeó contra un coche y, en Pontevedra, se inundó el centro deportivo de la Plaza de la Constitución.

En cifras, en Galicia se contabilizaron 133 incidencias relacionadas con la meteorología, de las cuales la mayor parte fueron motivadas por la acumulación de agua en calles y carreteras (30), caída de árboles (20), desprendimientos de tierra y piedras (13) e inundaciones en viviendas, bajos y garajes (8).

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En cuanto al reparto por provincias, Pontevedra acumuló el mayor número de intervenciones (69), seguida de A Coruña (34), Ourense (20) y Lugo (10).

Ante el riesgo de desbordamientos, las autoridades gallegas activaron el Plan Inungal para el control y seguimiento del nivel de caudal de los ríos. Durante la mañana de este domingo, se observó un comportamiento al alza en los cauces del Baltar, en Sanxenxo; Mougás, en Oia, y Caldo, en Lobios. EFE

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