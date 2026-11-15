Homenaje a los campeones del mundo y recuerdo a De Miguel y Urda en el Metropolitano

Guardar

Madrid, 15 nov (EFE).- El partido entre España e Inglaterra de la Liga de Naciones estuvo precedido de un nuevo homenaje a los campeones del mundo, al hacerle entrega al equipo de Luis de la Fuente de la Copa del Mundo conquistada el pasado verano en Estados Unidos de manos de los exfutbolistas Fernando Torres, Iker Casillas y Fernando Llorente, tres futbolistas que consiguieron la primera estrella en Sudáfrica en 2010.

Como se hizo en Sevilla y Oviedo en los encuentros previos de la Liga de Naciones ante la República Checa y Croacia, respectivamente, antes del pitido inicial en el estadio Metropolitano se entregó el trofeo al hoy capitán, el portero Unai Simón, ante un gran tifo con el lema ‘De Madrid a las estrellas’ como reconocimiento a las dos generaciones mundialistas.

PUBLICIDAD

Casillas, capitán en 2010, Torres y Llorente ejercieron de ‘embajadores’ de la anterior campeona del mundo para ofrecer la copa ante la ovación de un Metropolitano abarrotado con 70.800 espectadores, de los que 3.600 eran ingleses.

"¡Campeones del mundo!", cantó al unísono toda la hinchada en la fiesta de luces organizada por la Real Federación Española de Fútbol para evocar un año histórico para el fútbol español.

PUBLICIDAD

Con la interpretación de los himnos, todo el estadio se llenó de cartulinas rojas y amarillas a modo de bandera nacional en un decorado que dio más brillo si cabe al encuentro entre la campeona del mundo y de Europa y la subcampeona continental.

En los dos partidos previos jugados en casa en la anterior ventana de selecciones, los honores de entregar la Copa del Mundo los hicieron Jesús Navas, en Sevilla, y Santi Cazorla y Juan Mata, en Oviedo.

PUBLICIDAD

La fiesta se combinó con un recuerdo al delantero del Tenerife Jesús de Miguel, con los jugadores de la selección exhibiendo las camisetas de todos los equipos en los que militó el futbolista fallecido el pasado día 3, entre ellos, el Castellón, el Unionistas de Salamanca o el Navalcarnero.

El minuto de silencio ante sendos ramos de flores situados en el círculo central se hizo extensivo a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), con un respeto sepulcral de todo el estadio.

PUBLICIDAD

En los prolegómenos del encuentro también hubo un tributo a la selección española que conquistó el pasado 30 de octubre la I edición de la Copa Mundial y Festival sub-15 de la FIFA, torneo en el que participaron 189 países, y los jugadores ofrecieron el trofeo al público. EFE

(foto)