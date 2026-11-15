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Frente Amplio defiende un modelo de turismo sostenible que cree empleo "sin comprometer la conservación del territorio"

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Frente Amplio Cantabria ha defendido este domingo en Liérganes un modelo de turismo sostenible que genere empleo y actividad económica "sin comprometer el acceso a la vivienda, la conservación del territorio ni la vida cotidiana de sus habitantes".

Así lo han resaltado la candidata al Congreso de los Diputados, Carmen Martín, y el candidato al Senado, Israel Ruiz Salmón, en un paseo informativo por el mercado de Liérganes.

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En un comunicado, la coalición reivindicado un desarrollo rural "que no dependa exclusivamente de la llegada de visitantes".

"El turismo es una oportunidad para nuestros pueblos, para la hostelería, el comercio, los productores locales y el empleo, pero no podemos medir su éxito solamente por el número de visitantes. Tenemos que preguntarnos cuánto de esa riqueza se queda aquí y si las personas que viven en estos municipios pueden seguir haciéndolo", ha señalado Martín.

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La candidata ha advertido de que la transformación de viviendas habituales en alojamientos turísticos "dificulta el acceso a una casa, especialmente entre jóvenes y familias trabajadoras".

Frente a ello, Frente Amplio propone un Programa Integral de Vivienda Rural, destinado a construir y rehabilitar inmuebles para residencia permanente, con ayudas al alquiler y la garantía de que las viviendas públicas no se destinen al mercado turístico.

"Queremos pueblos para vivir, no solo para visitar. No tendría ningún sentido conservar las fachadas y los paisajes más bonitos de Cantabria si quienes han nacido y crecido aquí tienen que marcharse porque no encuentran una vivienda que puedan pagar", ha apostillado Martín.

Por su parte, Israel Ruiz Salmón ha insistido en que el futuro del medio rural requiere servicios públicos, transporte, empleo y oportunidades durante todo el año.

"Los pueblos no son decorados ni parques temáticos. Son lugares donde la gente vive, trabaja, cuida de sus mayores y lleva a sus hijos al colegio. No podemos pensar en ellos solamente cuando llegan los turistas o cuando toca presumir de nuestros paisajes", ha manifestado el candidato a la Cámara Alta, dentro de la lista Senado de Progreso.

Entre sus propuestas, Frente Amplio plantea garantizar por ley el acceso a sanidad, educación y servicios sociales básicos a menos de 30 minutos en el medio rural, proteger las escuelas rurales, reforzar la atención sanitaria comarcal y financiar sistemas de transporte a demanda que conecten las pequeñas localidades.

La coalición también propone extender la fibra óptica y la cobertura 5G a todos los pueblos y favorecer la diversificación económica para reducir la dependencia del turismo.

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EuropaPress

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