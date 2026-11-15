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Frente Amplio defiende en Mieres un impuesto a la riqueza y una "motosierra para los de arriba"

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Frente Amplio ha situado este domingo la redistribución de la riqueza, el acceso a la vivienda y el fortalecimiento de los servicios públicos en el centro de su propuesta electoral. En un acto celebrado este domingo en Mieres, el cabeza de lista por Madrid, Emilio Delgado, ha defendido un impuesto a la riqueza, medidas contra la especulación inmobiliaria y la inversión en un parque público de viviendas y en la red ferroviaria. "Yo digo motosierra para los de arriba", ha manifestado Delgado.

"Las casas son para vivir y no para especular", ha resumido, antes de advertir de que "van a pagar los de arriba" para sostener un Estado fuerte.

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En un mitin con alusiones a la resistencia de Asturias frente al fascismo y como tierra de defensa de la democracia, el cabeza de lista por Asturias Juan Ponte, que reivindicó la presencia en la calle, pero también en las instituciones para asegurar que los sueños de "quienes nunca tienen parte" puedan acabar también publicándose en el Boletín Oficial del Estado.

Por su parte, la candidata al Senado, Antona Luego, ha advertido de que en estos momentos el voto a Frente Amplio será el decisivo para evitar un "Ministro de invasiones de Vox".

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En el acto han estado presentes los máximos responsables de las organizaciones de la candidatura de Frente Ampliu Asturias: Covadonga Tomé, de Somos; Xabel Vegas, de Movimiento Sumar; Faustino Zapico, de IAS, y Ovidio Zapico, coordinador general de IU Asturias y consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos.

El acto central de campaña ha desbordado la Casa de Cultura, y parte del público ha seguido las intervenciones desde el exterior.

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, ha abierto los discursos con una llamada a la movilización."Un escaño para Frente Ampliu por Asturies es uno menos para Vox", ha dicho. Covadonga Tomé por su parte ha hablado de violencia machista, ha llamado a combatir el negacionismo y ha acusado al PP de comprar el discurso de Abascal y Vox.

Xabel Vegas se ha mostrado convencido de que el asturianu será llingua oficial y ha recurrido al humor con el "asunto de les pirañes" del Sella, que el diputado asturiano de Vox, José María Figaredo, quiso llevar hace semanas al Congreso.

Faustino Zapico ha reivindicado a Juan Ponte como resultado de la escuela pública asturiana, "profesor por oposición que sabe que tiene que trabajar para vivir, frente a un Figaredo que siempre ha estado en lo privado, y ha planteado la elección como una cuestión de clase". Por su parte Ovidio Zapico ha explicado que su anuncio de rebeldía respondió a que la derecha pretendía dar un golpe institucional por inasistencia, y que poner en evidencia lo que hacían sirvió para desbloquear la situación.

En el caso de Emilio Delgado, éste ha situado las elecciones del 29 de noviembre ante una disyuntiva: un Gobierno que proteja al común o uno que proteja a los de arriba. "Ellos quieren a los de abajo sin derechos y a los de arriba sin obligaciones. Y nosotros queremos a los de abajo sin miedo y a los de arriba sin impunidad", ha dicho.

Delgado ha pedido además convertirse en "embajadores y embajadoras del Frente Amplio" durante los días que quedan de campaña, con el argumento de que el voto "vale triple": "para frenar a la derecha, garantizar derechos y dar un vuelco".

Juan Ponte ha reivindicado un Frente Ampliu abierto a los movimientos sociales, los sindicatos y la vida cotidiana, capaz de llevar las demandas populares a las instituciones. "No se trata de elegir entre la calle o las instituciones", ha señalado, antes de resumir su propuesta en una fórmula: "calle, sí, institución, sí". El objetivo, ha explicado, es que los sueños de "quienes nunca tienen parte" "acaben publicándose en el BOE".

Delgado ha cerrado el acto con una pregunta a los asturianos: "¿A quién le vais a dar la motosierra, asturianos y asturianas?". Y ha dado él mismo la respuesta: "Yo digo motosierra para los de arriba".

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EuropaPress

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