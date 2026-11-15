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Feijóo pide a Sánchez que le diga a sus socios de EH Bildu que "no violenten la campaña"

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Santander/Madrid, 15 nov (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le diga a sus socios de EH Bildu que "no violenten la campaña", después de que el candidato popular por Gipuzkoa Jon Echeverría tuviera que cancelar un acto por el lanzamiento de botellas, petardos y huevos.

"Para el que lleva gobernando toda la legislatura con esa gentuza, señor Sánchez, dígale a sus socios que no violenten la campaña, que no le peguen patadas y puñetazos a los chavales", ha afirmado Feijóo en un mitin en Santander.

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En esta legislatura Sánchez ha sido presidente con los votos de EH Bildu y por eso merece "estar en la oposición" después las elecciones, ha afirmado Feijóo, quien ha adelantado que hará una parada el martes en Gipuzkoa para apoyar a Echeverría.

"Seguid adelante, seguid peleando por ese diputado, está al alcance de la mano y os merecéis que gane la libertad en Guipúzcoa", ha apuntado el líder del PP en esta tercera jornada de campaña, en un mitin en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander en el que han participado unos 4.000 asistentes.

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Feijóo, que también se ha referido a los dos jóvenes de Nuevas Generaciones que fueron agredidos la jornada de la huelga general en la sede del partido de la localidad vizcaína de Barakaldo, ha afirmado que tanto ellos como Echeverría "son el ejemplo de la libertad" y de "un partido democrático".

El líder popular ha afirmado que el Partido Socialista de Euskadi "se ha callado" y que EH Bildu "está encantado", pero que, pese a esto, el PP va a segur ejerciendo el derecho democrático de pedir el voto donde y como les dé la gana.

Feijóo ha mandado también un mensaje a los violentos: "La calle no es vuestra, la calle es de todos los españoles y no vais a expulsar de ella nunca a nadie", ha dicho.

En el mitin de Santander han intervenido además de Feijóo la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, la cabeza de lista al Congreso, Isabel Urrutia, y la cabeza de lista al Senado y alcaldesa de Santander, Gema Igual. Y han asistido otras personalidades del partido como el exministro Íñigo de la Serna. EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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