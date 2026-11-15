Espana agencias

El rey y la infanta Sofía presencian el España-Inglaterra desde el palco del Metropolitano

Guardar

Madrid, 15 nov (EFE).- Felipe VI y su hija menor, la infanta Sofía, se unieron este domingo a la afición española para presenciar desde el palco de autoridades del estadio Metropolitano de Madrid el encuentro entre el combinado de Luis de la Fuente y el de Inglaterra, última cita de la fase de grupos de la Liga de Naciones donde se dirime el liderato.

El rey acudió con la infanta, de 19 años y aficionada al fútbol y con la que ya ha asistido a otros partidos de la selección y de clubes.

PUBLICIDAD

La última ocasión en la que el jefe del Estado apoyó a la Roja fue en la final del Mundial del pasado verano en Estados Unidos, en la que España logró su segundo título al ganar en la final a Argentina por 1-0.

En aquella ocasión, Felipe VI estuvo con la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo condena la agresión a su cabeza de lista en Guipúzcoa y Sánchez avanza medidas de su programa electoral

Pedro Sánchez, presentará este domingo en Alcorcón el programa electoral del PSOE. Alberto Núñez Feijóo participará en un mitin en Santander; Santiago Abascal estará en Cornellà de Llobregat; y Ada Colau, en Zaragoza

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo condena la agresión a su cabeza de lista en Guipúzcoa y Sánchez avanza medidas de su programa electoral

En qué consiste la “unión de amistad” que propone Pedro Sánchez: una figura para reconocer los derechos de quienes se cuidan sin ser pareja ni familia

La iniciativa plantea una reforma del Código Civil estatal y forma parte del programa electoral presentado por el PSOE para el 29-N

En qué consiste la “unión de amistad” que propone Pedro Sánchez: una figura para reconocer los derechos de quienes se cuidan sin ser pareja ni familia

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Consulta en PDF el programa electoral del PSOE para las elecciones generales: impuesto a fondos buitre, aborto blindado y rechazo al 5% en defensa

El partido de Pedro Sánchez plantea movilizar el 1% del PIB anual para el acceso a una casa digna y reducir la jornada laboral a 37,5 horas

Consulta en PDF el programa electoral del PSOE para las elecciones generales: impuesto a fondos buitre, aborto blindado y rechazo al 5% en defensa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo condena la agresión a su cabeza de lista en Guipúzcoa y Sánchez avanza medidas de su programa electoral

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo condena la agresión a su cabeza de lista en Guipúzcoa y Sánchez avanza medidas de su programa electoral

Consulta en PDF el programa electoral del PSOE para las elecciones generales: impuesto a fondos buitre, aborto blindado y rechazo al 5% en defensa

Quién elige a los jueces, hasta dónde llega el poder del Gobierno y cómo castigar a los corruptos: las propuestas electorales de los partidos para reformar la Justicia

De la rebelión al terrorismo: los otros delitos que podrían afrontar los miembros de Núcleo Nacional por su supuesto plan de “alzamiento armado”

Pedro Sánchez propone incorporar en el Código Civil la “unión de amistad” y una nueva prestación para el cuidado de los hijos: “Es un aperitivo de lo que tendremos”

ECONOMÍA

En qué consiste la “unión de amistad” que propone Pedro Sánchez: una figura para reconocer los derechos de quienes se cuidan sin ser pareja ni familia

En qué consiste la “unión de amistad” que propone Pedro Sánchez: una figura para reconocer los derechos de quienes se cuidan sin ser pareja ni familia

El PSOE anuncia sus propuestas económicas para el 29-N: destinar el 1% del PIB a vivienda social y un permiso retribuido de cuatro semanas para el cuidado de los hijos

Cuánto gana Rufián como diputado y portavoz de ERC: su sueldo supera los 139.000 euros brutos al año

Comer sano sale caro: los tomates y otras hortalizas suben sus precios un 20% y las fresas, las frambuesas y los arándanos cuestan un 54% más que hace un año

Así se hundió la vivienda pública en España del 60% de los años 80 al 3,5% actual: es uno de los países europeos con menor parque social inmobiliario

DEPORTES

España - Inglaterra, en directo el partido de la Nations League: ambas selecciones lucharán por el liderato del grupo

España - Inglaterra, en directo el partido de la Nations League: ambas selecciones lucharán por el liderato del grupo

Nico Williams, sobre el problema con la vivienda: “Mis padres, a veces, no podían pagar el alquiler. Hay que arreglarlo”

Así ha sido el primer partido del Tenerife tras la muerte de Jesús de Miguel: cuatro psicólogos y un homenaje al jugador

A qué hora y dónde ver el partido de la Nations League entre España e Inglaterra: será un encuentro por el primer puesto

Javier Mejorada, el primer futbolista de Madrid que juega con una prótesis: “No hay cosas que me cuesten más o menos, sino cosas que he adaptado con los años”