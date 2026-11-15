El Jaén FS se coloca segundo, El Ejido sorprende al Jimbee y el Córdoba golea en casa

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Redacción deportes, 15 nov (EFE).-El Jaén Paraíso Interior ascendió a la segunda posición del Torneo Apertura de fútbol sala después de imponerse por 1-5 al Catgas Energía en Santa Coloma de Gramenet, en una jornada en la que también destacó la victoria del Surseeds El Ejido ante el Jimbee Cartagena (5-2).

El conjunto jiennense alcanzó los 19 puntos y se situó dos por encima del Barça, que cuenta con un partido menos.

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El equipo dirigido por Daniel Rodríguez afrontó una visita exigente ante un rival que había mejorado sus prestaciones desde la llegada de Imanol Arregui al banquillo. Sin embargo, los andaluces demostraron eficacia y oficio para encarrilar el encuentro antes del descanso con los goles de Boyis, Esteban y Mati Rosa.

En la segunda mitad, Pol Pacheco recortó distancias, pero Frezatto sostuvo a los visitantes con varias intervenciones de mérito. Lemine y Mati Rosa, que completó su doblete, establecieron el definitivo 1-5.

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Por su parte, el Surseeds El Ejido consiguió una victoria de prestigio ante el Jimbee Cartagena (5-2), al que superó con una gran segunda parte. Juninho adelantó a los visitantes y Juanico empató antes del descanso.

Tras la reanudación, Geraghty y Cristian Rubio, con dos tantos, encarrilaron el triunfo local. Gon Castejón redujo distancias, pero Rubio volvió a marcar y el guardameta Vanderson cerró el marcador. Los ejidenses alcanzaron los diez puntos, los mismos que el conjunto cartagenero.

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En otro de los encuentros de la jornada, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad goleó al Wanapix por 6-3. Palacio e Ivi adelantaron a los andaluces, que aprovecharon las expulsiones de Alvarito y Brasesco para ampliar su ventaja. Hugo también vio puerta y, pese a los tantos de Célio Coque, Hugo Expósito en propia puerta y Mikel Pérez, de penalti, los aragoneses no pudieron evitar la derrota.

El Córdoba sumó tres puntos importantes en su lucha por alejarse de la zona baja y el Wanapix sigue colista con solo un punto en ocho partidos disputados. EFE

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jmd/arh