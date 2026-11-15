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El Hierro supera de nuevo los mil migrantes en un día y el Gobierno anuncia más medidas

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Santa Cruz de Tenerife, 15 nov (EFE).- El Hierro ha recibido este domingo a 1.261 migrantes en siete cayucos y ha superado por segundo día consecutivo las mil llegadas, mientras el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciado refuerzos de Salvamento Marítimo y nuevas medidas que el Gobierno abordará el martes.

Según los datos de los servicios sanitarios y de emergencia, cinco de las embarcaciones de este domingo, con 937 personas, han desembarcado en el puerto herreño de La Restinga y otras dos, con 324, en La Estaca, el puerto principal de la isla, en una jornada en la que al menos tres migrantes han sido trasladados al hospital.

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Estas siete llegadas elevan a 29 los cayucos y a 3.684 las personas desembarcadas en Canarias desde el viernes, cuando llegaron 843 migrantes en ocho embarcaciones, a los que se sumaron el sábado otros 1.580 en catorce.

El Hierro acumula 96 cayucos en lo que va de noviembre, frente a los 66 que habían llegado durante los diez meses anteriores de 2026.

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La primera llegada de este domingo se ha producido a las 02:35 horas en La Restinga, donde la salvamar Menkalinan ha desembarcado a 79 personas, entre ellas cinco mujeres y tres menores, de Senegal y Gambia, que habían partido cinco días antes de Mboro, en Senegal.

La salvamar Diphda ha trasladado al mismo puerto, sobre las 11:40 horas, a otras 244 personas, entre ellas 30 mujeres y siete menores, procedentes de Gambia, Senegal y Guinea Conakri, que, según su relato, habían navegado durante siete días desde Bakau, en Gambia.

A las 12:15 horas, la salvamar Acrux ha desembarcado a 161 personas, entre ellas 26 mujeres y cuatro menores, una de las cuales ha sido trasladada al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes.

Los ocupantes de este tercer cayuco, de Gambia, Senegal, Guinea Conakri, Costa de Marfil y Burkina Faso, han relatado que habían salido ocho días antes de Brufut, en Gambia.

La cuarta embarcación ha sido auxiliada por la salvamar Navia, que ha llegado a La Restinga sobre las 13:45 horas con 241 personas, entre ellas 26 mujeres y seis menores, de las que dos han necesitado traslado hospitalario.

Según sus testimonios, habían navegado durante ocho días desde Banjul, en Gambia, y procedían de ese país, Senegal, Mali, Mauritania, Guinea Bisáu y Guinea Conakri.

Sobre las 14:30 horas han desembarcado en La Estaca los ocupantes de otros dos cayucos: uno con 61 personas, entre ellas tres mujeres y 15 menores, trasladadas por la guardamar Polimnia, y otro con 263, del que no se dispone del desglose ni del punto de salida.

La última llegada se ha registrado a las 17:18 horas en La Restinga, donde la salvamar Diphda ha desembarcado a 212 personas, entre ellas ocho mujeres y 18 menores varones, de Senegal y Gambia, que habían partido de Dakar ocho días antes.

Durante una visita al puerto de La Restinga, Torres ha anunciado que Canarias contará con una tercera guardamar, cuya llegada se espera entre el lunes y el martes tras un retraso por las condiciones meteorológicas, y que la Comisión Interministerial de Migraciones se reunirá el martes para abordar nuevos refuerzos.

El ministro ha indicado que se trabaja con Hacienda en medidas sociales y económicas y ha ofrecido colaboración para reforzar la asistencia sanitaria, incluido un hospital de campaña si se acredita su necesidad, además de prolongar hasta diciembre la presencia del avión español de vigilancia en Senegal.

Por su parte, el presidente canario, Fernando Clavijo, ha reclamado que se ejecuten sin demora los compromisos del pasado martes, que incluyen 15,18 millones de euros para acogida y traslados y otro millón para Cruz Roja, y ha pedido más efectivos, asistencia sanitaria y derivaciones ágiles.

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha anunciado que para este domingo estaba previsto trasladar fuera de la isla a unos 900 de los 1.606 migrantes que permanecían en los recursos de acogida y que las derivaciones continuarían el lunes.

Armas ha advertido también de las dificultades para retirar los cayucos acumulados en La Restinga por la avería de la grúa utilizada para sacarlos del agua. EFE

gf-acp/ess

(foto)

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