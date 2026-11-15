El Bribon revalida su título de la Liga Nacional

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Sanxenxo (Pontevedra), 15 nov (EFE).- El ‘Bribon’, que en esta última serie estuvo patroneado por el campeón olímpico Jane Abascal, se adjudicó la VIII Liga Española de 6 Metros Clásicos de vela con 28 puntos.

El barco del rey emérito Juan Carlos, vigente campeón del Mundo y de Europa de la clase, cerró la temporada con 21 puntos de ventaja sobre el ‘Titia’ de Mauricio Sánchez-Bella, mientras que el ‘Alibaba II’ de Miguel Lago completó el podio con 66 puntos.

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El viento y el oleaje en la Ría de Pontevedra impidieron disputar este domingo la última manga del Trofeo Xacobeo, por lo que la clasificación general de la séptima serie quedó así definida por las dos pruebas del sábado, disputadas con viento del suroeste de entre 7 y 11 nudos.

“Hemos tenido una temporada muy buena y el tiempo nos ha acompañado para poder cumplir con el programa del calendario de todo el año”, comentó el campeón olímpico cántabro, quien admite que el objetivo del equipo del Náutico de Sanxenxo para 2027 será “el Mundial en Helsinki el próximo verano”, donde defenderá el título conseguido en Nueva York el pasado año.

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En la categoría J/80, el ‘Moura’ de Rosa María Gundín, con Xoán Bermúdez de Castro a la caña, se llevó el título con 73 puntos. El ‘One’ de Adrián Domínguez acabó en segunda posición, mientras que el podio lo completó el ‘Cactus Digital–Petrilla’ de Jaime Barreiro. EFE

dmg/sab