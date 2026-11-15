El Barcelona salva los muebles en el 101 y el Athletic arrolla a la Real en el derbi

Guardar

Redacción deportes, 15 nov (EFE).- Un cabezazo de la defensa Renee Van Asten en el minuto 101 rescató un punto para el Barcelona en Riazor (1-1), en el cierre de la undécima jornada de la Liga F, en la que el Athletic Club arrolló a la Real Sociedad (1-4) en el derbi vasco para recuperar confianza tras tres partidos sin ganar.

El conjunto azulgrana tenía la oportunidad de ampliar a seis puntos su ventaja al frente de la clasificación, después del empate del Real Madrid ante el Badalona Women (3-3), pero acabó dando por bueno un punto que le permite conservar los cuatro de margen.

PUBLICIDAD

Sin Caroline Graham, baja por precaución tras recibir un golpe en el muslo en la Liga de Campeones, el equipo de Pere Romeu, que apostó por un once muy joven, acusó la falta de desborde y vio cómo Vega Montesinos adelantaba al Deportivo Abanca tras el descanso.

El Barcelona se volcó entonces en busca del empate. Los cambios dieron otro aire al equipo, que llegó a celebrar dos goles de Claudia Pina, ambos anulados, antes de encontrar el premio en el último suspiro. En el minuto 101, un centro de Patri Guijarro encontró el poderoso cabezazo de Van Asten, que evitó la derrota azulgrana.

PUBLICIDAD

El Athletic, por su parte, se dio un festín en Anoeta a costa de una Real Sociedad (1-4) que encadenaba cinco jornadas sin perder y que venía de clasificarse para los cuartos de final de la Liga Europa. Los derbis suelen ser partidos cerrados, decididos por pequeños detalles, pero esta vez las bilbaínas desarbolaron al conjunto donostiarra con una actuación contundente.

El equipo de Víctor Martín explotó los espacios y castigó las concesiones de su rival. Los goles de Sara Ortega y el doblete de Ane Azkona encarrilaron el triunfo antes del descanso, mientras que el Athletic supo gestionar su ventaja en la segunda mitad para recuperar la cuarta plaza.

PUBLICIDAD

Pese a ello, sigue a tres puntos de los puestos de Liga de Campeones, que marca el Atlético de Madrid, que también cumplió a domicilio ante el Sevilla (1-2), en un encuentro que encarriló con dos tantos en una primera mitad marcada por su efectividad.

Alice Marques recortó distancias al filo del descanso, pero, pese a la buena reacción del equipo hispalense y a su dominio tras la reanudación, el marcador ya no se movió. El Sevilla encadena siete jornadas sin ganar y se mantiene al borde de la zona de descenso.

PUBLICIDAD

Quien tomó aire en la lucha por la permanencia fue el Logroño United, que se impuso a domicilio al Madrid CFF (2-3) y amplió a cuatro puntos su distancia con la penúltima plaza, que ocupa una jornada más el Badalona Women. El equipo riojano frenó a una de las revelaciones del inicio de curso, que empieza a perder fuelle tras un gran arranque.

Los tantos de la argentina Justina Morcillo, la italiana Valentina Donolato y Ana Franco dieron forma al triunfo visitante. El Madrid CFF llegó a recortar distancias en dos ocasiones, pero su empuje final no bastó para evitar la derrota y se aleja de los puestos europeos.

PUBLICIDAD

En el último encuentro de la jornada, el Granada frenó al Valencia, que buscaba su tercera victoria consecutiva (0-0). Las intervenciones de la portera Laura Sánchez evitaron el triunfo del conjunto valencianista, que fue mejor en el cómputo global, pero no encontró el gol que necesitaba para sumar tres puntos vitales y se queda a tres de la salvación. EFE

avm/ism