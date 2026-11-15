Espana agencias

El Barcelona salva los muebles en el 101 y el Athletic arrolla a la Real en el derbi

Guardar

Redacción deportes, 15 nov (EFE).- Un cabezazo de la defensa Renee Van Asten en el minuto 101 rescató un punto para el Barcelona en Riazor (1-1), en el cierre de la undécima jornada de la Liga F, en la que el Athletic Club arrolló a la Real Sociedad (1-4) en el derbi vasco para recuperar confianza tras tres partidos sin ganar.

El conjunto azulgrana tenía la oportunidad de ampliar a seis puntos su ventaja al frente de la clasificación, después del empate del Real Madrid ante el Badalona Women (3-3), pero acabó dando por bueno un punto que le permite conservar los cuatro de margen.

PUBLICIDAD

Sin Caroline Graham, baja por precaución tras recibir un golpe en el muslo en la Liga de Campeones, el equipo de Pere Romeu, que apostó por un once muy joven, acusó la falta de desborde y vio cómo Vega Montesinos adelantaba al Deportivo Abanca tras el descanso.

El Barcelona se volcó entonces en busca del empate. Los cambios dieron otro aire al equipo, que llegó a celebrar dos goles de Claudia Pina, ambos anulados, antes de encontrar el premio en el último suspiro. En el minuto 101, un centro de Patri Guijarro encontró el poderoso cabezazo de Van Asten, que evitó la derrota azulgrana.

PUBLICIDAD

El Athletic, por su parte, se dio un festín en Anoeta a costa de una Real Sociedad (1-4) que encadenaba cinco jornadas sin perder y que venía de clasificarse para los cuartos de final de la Liga Europa. Los derbis suelen ser partidos cerrados, decididos por pequeños detalles, pero esta vez las bilbaínas desarbolaron al conjunto donostiarra con una actuación contundente.

El equipo de Víctor Martín explotó los espacios y castigó las concesiones de su rival. Los goles de Sara Ortega y el doblete de Ane Azkona encarrilaron el triunfo antes del descanso, mientras que el Athletic supo gestionar su ventaja en la segunda mitad para recuperar la cuarta plaza.

Pese a ello, sigue a tres puntos de los puestos de Liga de Campeones, que marca el Atlético de Madrid, que también cumplió a domicilio ante el Sevilla (1-2), en un encuentro que encarriló con dos tantos en una primera mitad marcada por su efectividad.

Alice Marques recortó distancias al filo del descanso, pero, pese a la buena reacción del equipo hispalense y a su dominio tras la reanudación, el marcador ya no se movió. El Sevilla encadena siete jornadas sin ganar y se mantiene al borde de la zona de descenso.

Quien tomó aire en la lucha por la permanencia fue el Logroño United, que se impuso a domicilio al Madrid CFF (2-3) y amplió a cuatro puntos su distancia con la penúltima plaza, que ocupa una jornada más el Badalona Women. El equipo riojano frenó a una de las revelaciones del inicio de curso, que empieza a perder fuelle tras un gran arranque.

Los tantos de la argentina Justina Morcillo, la italiana Valentina Donolato y Ana Franco dieron forma al triunfo visitante. El Madrid CFF llegó a recortar distancias en dos ocasiones, pero su empuje final no bastó para evitar la derrota y se aleja de los puestos europeos.

En el último encuentro de la jornada, el Granada frenó al Valencia, que buscaba su tercera victoria consecutiva (0-0). Las intervenciones de la portera Laura Sánchez evitaron el triunfo del conjunto valencianista, que fue mejor en el cómputo global, pero no encontró el gol que necesitaba para sumar tres puntos vitales y se queda a tres de la salvación. EFE

avm/ism

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo condena la agresión a su cabeza de lista en Guipúzcoa y Sánchez avanza medidas de su programa electoral

Pedro Sánchez, presentará este domingo en Alcorcón el programa electoral del PSOE. Alberto Núñez Feijóo participará en un mitin en Santander; Santiago Abascal estará en Cornellà de Llobregat; y Ada Colau, en Zaragoza

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo condena la agresión a su cabeza de lista en Guipúzcoa y Sánchez avanza medidas de su programa electoral

En qué consiste la “unión de amistad” que propone Pedro Sánchez: una figura para reconocer los derechos de quienes se cuidan sin ser pareja ni familia

La iniciativa plantea una reforma del Código Civil estatal y forma parte del programa electoral presentado por el PSOE para el 29-N

En qué consiste la “unión de amistad” que propone Pedro Sánchez: una figura para reconocer los derechos de quienes se cuidan sin ser pareja ni familia

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Consulta en PDF el programa electoral del PSOE para las elecciones generales: impuesto a fondos buitre, aborto blindado y rechazo al 5% en defensa

El partido de Pedro Sánchez plantea movilizar el 1% del PIB anual para el acceso a una casa digna y reducir la jornada laboral a 37,5 horas

Consulta en PDF el programa electoral del PSOE para las elecciones generales: impuesto a fondos buitre, aborto blindado y rechazo al 5% en defensa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo condena la agresión a su cabeza de lista en Guipúzcoa y Sánchez avanza medidas de su programa electoral

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo condena la agresión a su cabeza de lista en Guipúzcoa y Sánchez avanza medidas de su programa electoral

Consulta en PDF el programa electoral del PSOE para las elecciones generales: impuesto a fondos buitre, aborto blindado y rechazo al 5% en defensa

Quién elige a los jueces, hasta dónde llega el poder del Gobierno y cómo castigar a los corruptos: las propuestas electorales de los partidos para reformar la Justicia

De la rebelión al terrorismo: los otros delitos que podrían afrontar los miembros de Núcleo Nacional por su supuesto plan de “alzamiento armado”

Pedro Sánchez propone incorporar en el Código Civil la “unión de amistad” y una nueva prestación para el cuidado de los hijos: “Es un aperitivo de lo que tendremos”

ECONOMÍA

En qué consiste la “unión de amistad” que propone Pedro Sánchez: una figura para reconocer los derechos de quienes se cuidan sin ser pareja ni familia

En qué consiste la “unión de amistad” que propone Pedro Sánchez: una figura para reconocer los derechos de quienes se cuidan sin ser pareja ni familia

El PSOE anuncia sus propuestas económicas para el 29-N: destinar el 1% del PIB a vivienda social y un permiso retribuido de cuatro semanas para el cuidado de los hijos

Cuánto gana Rufián como diputado y portavoz de ERC: su sueldo supera los 139.000 euros brutos al año

Comer sano sale caro: los tomates y otras hortalizas suben sus precios un 20% y las fresas, las frambuesas y los arándanos cuestan un 54% más que hace un año

Así se hundió la vivienda pública en España del 60% de los años 80 al 3,5% actual: es uno de los países europeos con menor parque social inmobiliario

DEPORTES

España - Inglaterra, en directo el partido de la Nations League: ambas selecciones lucharán por el liderato del grupo

España - Inglaterra, en directo el partido de la Nations League: ambas selecciones lucharán por el liderato del grupo

Nico Williams, sobre el problema con la vivienda: “Mis padres, a veces, no podían pagar el alquiler. Hay que arreglarlo”

Así ha sido el primer partido del Tenerife tras la muerte de Jesús de Miguel: cuatro psicólogos y un homenaje al jugador

A qué hora y dónde ver el partido de la Nations League entre España e Inglaterra: será un encuentro por el primer puesto

Javier Mejorada, el primer futbolista de Madrid que juega con una prótesis: “No hay cosas que me cuesten más o menos, sino cosas que he adaptado con los años”