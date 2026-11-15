Dominicana Gabriela Ortega y español Rubén Guindo, premios de cortos en Festival de Huelva

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Huelva, 15 nov (EFE).- La coproducción de República Dominicana y Estados Unidos ‘Marga en el DF’, dirigida por Gabriela Ortega, y la española ‘Montecarlo 67’, del director Rubén Guindo Nova, han ganado el premio al Mejor Cortometraje del Festival de Huelva, según el veredicto del Jurado Joven del certamen.

Se trata de un jurado formado por estudiantes de la Escuela de Arte León Ortega, el IES Pablo Neruda y la Universidad de Huelva, que, en el apartado internacional, han elegido ‘Marga en el DF’, "por la representación de lo que calla la sociedad y la dura elección de las mujeres”.

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La cineasta dominicana Gabriela Ortega sitúa la historia en 1995, poco después del asesinato de la cantante Selena Quintanilla. Marga, embarazada de veinte semanas, emprende un viaje sorpresa a Ciudad de México durante el que su vida da un giro inesperado.

En la categoría nacional, el jurado ha distinguido a ‘Montecarlo 67’ “por su buen despliegue técnico, "humor y darle vida de una forma divertida a aquella gran anécdota de Chicho Ibáñez”.

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El corto de Rubén Guindo Nova recrea el encuentro de Chicho Ibáñez Serrador y Pilar Miró con un jovencísimo Steven Spielberg en el Festival de Montecarlo, una anécdota que pudo cambiar la historia del cine.

Por su parte, el premio al Mejor Cortometraje de Talento Andaluz ha recaído en ‘¿Qué comen los dragones?’, del director cordobés Álvaro León, “por contar historias que antes se debían callar”.

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La cinta sigue a Bernabé, un niño que, guiado por una leyenda familiar, se interna en las montañas para encontrar a un dragón al que amenazan el hambre y el olvido.

Se trata de un premio que otorga un espacio necesario a los cortometrajes, en una apuesta del Festival de Huelva por fomentar el talento andaluz y los trabajos audiovisuales de la industria hecha en Andalucía. EFE

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