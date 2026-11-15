Cincuenta vecinos aislados en Vilamartín (Ourense) por las riadas y más de 130 incidencias

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Santiago de Compostela, 15 nov (EFE).- Las fuertes lluvias caídas en Galicia desde la medianoche pasada han dejado incomunicado al núcleo de San Vicente de Leira, en Vilamartín (Ourense), al colapsar por la fuerza de la tromba de agua un puente y un tramo de la 0U-807 y han sido más de 130 las incidencias atendidas por el 112.

La pequeña aldea de San Vicente, de medio centenar de habitantes, ya sufrió en 2025 los incendios forestales que afectaron duramente a Galicia ese verano y ahora las riadas son las que se han cebado con el lugar, agravadas además por la enorme acumulación de vegetación.

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Emergencias ha indicado que por ahora esta población se encuentra completamente aislada.

Al lugar han acudido distintos medios y recursos del Ayuntamiento y de la Diputación de Ourense con el objeto de evaluar la situación estructural del puente.

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También los miembros del GES de Valdeorras han comprobado los daños y, por el momento, descartan que exista peligro para la gente.

No obstante, verificarán los puentes restantes río abajo, y avisan de que la carretera que comunica los núcleos de O Mazo y San Vicente está cortada, dejando así el segundo núcleo, de cuatro viviendas, también incomunicado.

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Además, en Quiroga (Lugo), concretamente en Freixeiro, se produjo un desprendimiento de tierra y piedras de un terraplén en la vía del tren hacia la carretera local. La inseguridad en la zona motivó el corte de la circulación ferroviaria y un tren con siete pasajeros quedó detenido y tuvo que retroceder hacia Monforte.

El 112 Galicia advierte de debe mantenerse la vigilancia en la zona ante la posibilidad de que continúe el desprendimiento, que, además de la vía y de la carretera local, afectó al aparcamiento de la estación de Freixeiro.

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En O Porriño (Pontevedra), el viento desprendió una chapa, que golpeó contra un coche, y en Pontevedra se inundó el centro deportivo de la Plaza de la Constitución.

En cifras, en Galicia se contabilizaron 133 incidencias relacionadas con la meteorología, de las cuales la mayor parte han estado motivadas por la acumulación de agua en calles y carreteras (30), caída de árboles (20), desprendimientos de tierra y piedras (13) e inundaciones en viviendas, bajos y garajes (8).

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En cuanto al reparto por provincias, Pontevedra acumuló el mayor número de intervenciones (69), seguida de A Coruña (34), Ourense (20) y Lugo (10).

Ante el riesgo de desbordamientos, las autoridades gallegas activaron el Plan Inungal para el control y seguimiento del nivel de caudal de los ríos. Durante la mañana de este domingo, se observó un comportamiento al alza en los cauces del Baltar, en Sanxenxo; Mougás, en Oia, y Caldo, en Lobios. EFE

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