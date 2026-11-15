Carlos Garach fja un nuevo récord de España de los 800 libre en piscina corta

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Madrid, 15 nov (EFE).- El granadino Carlos Garach fijó un nuevo récord de España de los 800 libre en piscina corta, tras imponerse este domingo en la final de los Campeonatos de España disputados en Madrid con un tiempo de 7:35.35 minutos.

Registro que permitió a Garach, que cumplió 22 años el pasado mes de julio, rebajar en 2.16 segundos la anterior plusmarca nacional que poseía Marc Sánchez con un crono de 7:37.51 desde el año 2014.

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Una rebaja que permitió al nadador del CN. Mairena Aljarafe lograr el billete para los Mundiales de piscina corta que se disputarán el próximo mes de diciembre en Pekín al mejorar en medio segundo la mínima -7:35.92- requerida para acudir a la capital china.

No obstante, todo hace indicar que Carlos Garach renunciará a la cita mundialista para prepararse para retos que le esperan en 2027 tanto en las aguas abiertas como en los Mundiales de piscina larga que se disputarán en verano en Budapest.EFE

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