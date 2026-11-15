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84-98. El Real Madrid, más líder ante un Baskonia en plena reconstrucción

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Vitoria, 15 nov (EFE).- El Real Madrid demostró su liderazgo en el Buesa Arena este domingo al superar con comodidad (84-98) a un Kosner Baskonia en construcción que aguantó en la primera parte al conjunto blanco, que sigue invicto en la Liga Endesa.

Los bases Theo Maledon y Andrés Feliz llevaron con acierto la manija del partido y lo cerraron con 29 y 27 créditos de valoración, respectivamente.

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El francés rompió el choque tras el paso por vestuarios y el Real Madrid mostró su superioridad en el uno contra uno y en la pintura, donde Kenan Kamenjas, debutante con el Baskonia, tuvo un buen impacto con 15 puntos y 8 rebotes.

Los locales comenzaron con acierto y con tres triples consecutivos que marcaron un inicio anotador en el que emergió Chris Duarte.

Theo Maledon y su compatriota Tim Luwawu-Cabarrot comenzaron a dar más sentido al juego de los blancos, que le dieron la vuelta al marcador (15-16).

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Las dos faltas personales de Rolands Smits y Kobi Simmons afectaron de lleno a la rotación del equipo de Velimir Perasovic, que sufrió en la defensa del uno contra uno y se fue por detrás, 21-24, tras el primer cuarto.

Los azulgranas intentaron igualar la propuesta física del Real Madrid, que seguía anotando en la pintura.

La circulación de balón permitió al equipo vasco mantener las diferencias, pero cinco puntos consecutivos de Damian Jones volvieron a abrir brecha en el marcador.

El uno contra uno seguía siendo la mejor arma de los de Pedro Martínez, que se fueron por delante con un 39-47 y buenas sensaciones.

The Maledon entró acción tras el descanso para estirar la renta blanca con 12 puntos prácticamente consecutivos en cuatro minutos y una gran incidencia en el juego del Real Madrid, que vivió cómodo con diferencias por encima de los diez puntos y dinamitó el choque.

Al Baskonia le faltó oposición defensiva en la pintura y lo mejor para los azulgranas fue la puesta a punto de las nuevas incorporaciones, Rolands Smits y Kenan Kamenjas, que dieron muestras de lo que podrán aportar al conjunto vasco.

El último asaltó arrancó con un 58-76, cómodo para los de Pedro Martínez, que mantuvieron la renta con el intercambio de canastas.

Los baskonistas lograron maquillar el choque, que se cerró con un 84-98.

- Ficha Técnica:

84 - Kosner Baskonia (21+18+19+26): Simmons (6), Stewart (5), Duarte (13), Kurucs (9) y Smits (11) -cinco inicial-, Lawson (7), Joksimovic (4), Spagnolo (-), Baugh (12), Frisch (2) y Kamenjas (15).

98 - Real Madrid (24+23+29+22): Feliz (18), Shulga (-), Procida (8), Pradilla (4) y Tavares (10) -cinco inicial-, Luwawu-Cabarrot (14), Abalde (6), Okeke (-), Maledon (18), Llull (-), Jones (18) y Sarr (2).

Árbitros: Óscar Perea, Jorge Martínez Fernández y Fabio Fernández. Eliminaron por faltas al local Smits. Señalaron falta disruptiva al visitante Llull (min. 20) y flagrante (min. 22).

Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de la Liga Endesa disputado en el Fernando Buesa Arena de Vitoria ante 9.360 espectadores. Pedro Martínez igualó a Aíto García Reneses como el entrenador con más partidos dirigidos en la Liga ACB con 1.111 encuentros. EFE

jd/ism

(foto)

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