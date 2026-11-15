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76-84. El UCAM Murcia acaba con la racha del Surne Bilbao en Miribilla

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Bilbao, 15 nov (EFE).- El UCAM Murcia logró su primera victoria de la temporada a domicilio y acabó con el invicto del Surne Bilbao como local tras imponerse por 76-84 en Miribilla, impulsado por la extraordinaria actuación de Michael Forrest.

El base estadounidense firmó 29 puntos y 27 de valoración, pero, sobre todo, manejó el partido a su antojo en los momentos clave y apagó los intentos de reacción de un Surne gris que se estrelló contra la defensa en zona planteada por Sito Alonso, a la que solo encontró respuesta con el trabajo de sus dos 'cincos'.

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Vautier (15 puntos y 4 rebotes) y Hlinason (8 y 10) fueron las principales armas de los 'hombres de negro', secundados por Krampelj (12 puntos). Por parte del UCAM, Saint-Roos (10 y 6) y Cate (10 y 3) respaldaron la brillante actuación de Forrest.

Comenzó mejor el conjunto murciano. Tras un primer intercambio de canastas a ritmo bajo de anotación (8-8, m.5), la zona de Sito Alonso se le atragantó a los locales y el UCAM encadenó un parcial de 3-17 que encendió las alarmas en el banquillo de Jaume Ponsarnau (11-25, m.9).

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El acierto visitante en el tiro exterior, liderado por Forrest (18 puntos en la primera parte), impulsó al Murcia y nubló a un Surne atascado que solo encontró algo de luz en Petrasek y en el poderío de Hlinason bajo los tableros.

En el segundo cuarto, el partido dio un giro a favor de los vizcaínos. El UCAM perdió acierto y los de Ponsarnau, con Hilliard más entonado, fueron recortando diferencias antes de que el encuentro entrara por fin en ebullición en el tramo final.

Forrest, imparable, era prácticamente la única vía de anotación de los visitantes y el Surne llegó a situarse a un punto antes de que el estadounidense estableciera el 37-40 con el que se llegó al descanso.

Tras la reanudación, los locales lograron descifrar la zona de Alonso y llegaron a disfrutar de su única y efímera ventaja gracias a dos tiros libres de Vautier (54-52, m.27). Sin embargo, no remataron el trabajo y la alegría les duró poco.

El UCAM no acusó el golpe y, impulsado por Boom y Pansa, endosó a su rival otro demoledor parcial de 2-13, rubricado con un triple de Forrest sobre la bocina, que situó el marcador en 56-65 al término del tercer cuarto.

Pese a no acabar de salir del atasco, el Surne volvió a meterse en el partido gracias a la aportación de Vautier (69-72, m.36), pero Forrest volvió a tomar la batuta para enfriar el encuentro y, junto a Saint-Roos, dar la puntilla a los 'hombres de negro'.

- Ficha técnica:

76.- Surne Bilbao (16+21+19+20): Frey (2), Darling (6), Hilliard (9), Petrasek (7), Hlinason (8) -equipo inicial- Normantas (10), Krampelj (12), Font (3), Somogyi (4) y Vautier (15).

84.- UCAM Murcia (25+15+25+19): Marcos (-), Saint-Roos (10), Ennis (7), Gates (3), Cate (10) -equipo inicial- Boum (9), Forrest (29), Raieste (5), Radebaugh (5), Falk (2) y Pansa (4).

Parciales: 16-25, 37-40 (descanso), 56-65 y 76-84 (final).

Árbitros: Alfonso Olivares, Alberto Sánchez Sixto y Andrés Fernández. Sin eliminados.

Incidencias: partido de la 8ª jornada de la Liga Endesa disputado en el Bilbao Arena con 8.156 espectadores en las gradas. EFE

ibn/arh

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