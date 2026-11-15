2-3. El Logroño United toma aire a costa del Madrid CFF

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Redacción deportes, 15 nov (EFE).- El Logroño United, con goles de la argentina Justina Morcillo, la italiana Valentina Donolato y la española Ana Franco, logró este domingo la victoria en Fuenlabrada frente al Madrid CFF y sumó tres puntos muy valiosos que le permiten alejarse del descenso.

El partido comenzó muy bien para el equipo riojano, que en diecisiete minutos golpeó dos veces con sendos goles de Justina Morcillo y Valentina Donolato que dejaron tocadas a las jugadoras del equipo madrileño, a las que les costó asimilar esa desventaja hasta que pudieron empezar a hacer su juego con cierta soltura.

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Antes del descanso Raiderlin Carrasco, con un disparo con la zurda desde el costado izquierdo, permitió recortar diferencias al Madrid CFF y afrontar la segunda parte con cierta confianza hasta que Ana Franco, al aprovechar un buen centro desde la izquierda de Isina, puso el tercero en el marcador.

El Madrid no se vino abajo y trató de buscar la remontada. Volvió a recortar diferencias con un saque de esquina desde la izquierda de Ana González que remate de cabeza sola en el segundo palo la neozelandesa Kate Taylor.

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En los minutos finales el equipo madrileño se fue con todo en busca del empate pero el buen hacer de las defensoras del Logroño impidió que hubiera más goles.

Ficha técnica:

2 - Madrid CFF: Ulloa; Villafañe, Taylor, Lejeune (Hickmann Alves, min.72), Carrasco (León, min.72); Ana González, Marina Rivas; Ouzraoui, Silva (Konan, min.35), Alba Ruiz (Holt, min.34); y Ubamba.

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3 - Logroño United: Miralles; Morcillo, Rebeca Costa, Masferrer, Donolato; Ongaro, Falfán, Laura Martínez (Margarita Giménez, min.59); Ana Franco (Altgelt, min.68), Isina y Cristina Redondo (Baquero, min.60).

Goles: 0-1, min.7: Morcillo; 0-2, min.17: Donolato; 1-2, min.43: Rocío Carrasco; 1-3, min.60: Franco; 2-3, min.70: Taylor.

Árbitro: Arantza Gallastegui (comité aragonés). Amonestó a Konan y León, de Madrid CFF; y a Isina y Margarita Giménez, del Logroño United.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 11 de la Liga F, disputado en el estadio Fernando Torres de Fuenlabrada (Madrid). EFE