2-0. El Eldense recupera la sonrisa y alarga la tristeza del Sabadell

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Elda (Alicante), 15 nov (EFE).- Los goles de Mariano Carmona y Jesús Clemente permitieron al Eldense reencontrarse con la victoria (2-0) tras tres derrotas seguidas y cambiar de dinámica ante un desafortunado Sabadell, que jugó en inferioridad numérica desde el minuto 35 por expulsión de Catalá y que suma ya cinco jornadas sin ganar.

El Eldense llegaba a esta cita tras no haber marcado en sus últimos tres partidos y el técnico Javi Calleja dejó fuera del onde a dos de sus máximos artilleros, Fidel Chaves y Jorge Rastrojo. Sin ellos fue Mariano Carmona quien se encargó de poner por delante al conjunto alicantino al definir con solvencia un mano a mano con Friuli cuando apenas se habían disputado diez minutos del choque.

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Con este gol, el Eldense logró ponerse por delante en un partido por primera vez desde que Javi Calleja aterrizó en el banquillo azulgrana hace dos meses. El 1-0 dio tranquilidad al equipo local, acostumbrado a ir siempre a remolque, ante un Sabadell con una defensa descosida.

Minutos después del tanto, Carmona volvió a batir a Friuli tras ganar la espalda de nuevo a la zaga arlequinada, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. El Eldense se encontró cómodo jugando en largo para aprovechar los desajustes defensivos de un Sabadell obligado a asumir riesgos al verse por detrás en el marcador.

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En una fase de partido con el juego trabado, el visitante Catalá, que había salido un minuto antes en lugar del lesionado Bonaldo, fue expulsado por una falta a Carmona en la frontal del área. En inferioridad numérica, el encuentro se puso muy cuesta arriba para el Sabadell.

Por si le faltaba algo al equipo de Ferrán Costa, un error del meta Friuli en un remate blando de Clemente permitió al Eldense irse al descanso con un 2-0 que dejaba el partido muy encarrilado a su favor.

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En la reanudación, un disparo a un palo de Yussif devolvió la confianza a un Sabadell que buscó meterse en el partido con un gol. Sin embargo, el Eldense recuperó el control del juego con posesiones de balón largas que enfriaron a su rival.

De esta forma, el Eldense volvió a sonreír al sumar los tres puntos y poner fin a una racha negativa de tres derrotas consecutivas. Por su parte, el Sabadell, con este nuevo revés, acumula cinco jornadas sin ganar.

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- Ficha técnica:

2 - Eldense: Ramón Vila, Clemente (Ibarrondo, m. 73), Iker Recio, Floris Smand, David Ruiz (Álex Serra, m. 56), Justin Smith (Javi Martínez, m. 65), Marcos Bustillo, Jordi Martín, Olabarrieta, Pau Cabanes (Roberto López, m. 56) y Mariano Carmona (Manu Nieto, m. 74).

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0 - Sabadell: Fuoli, Ton Ripoll, Óscar Sanz, Edgar, Genar Fornés, Bonaldo (Catalá, m. 34), Pere Pons (Obolski, m. 77), Baena, López Pinto (Yussif, m. 46), Joel Priego (Ribeiro, m. 68) y Gastón (Kaiser, m. 46).

Goles: 1-0, min. 11: Mariano Carmona. 2-0, m. 49: Clemente.

Árbitro: Alejandro Ojaos. Expulsó con roja directa al visitante Catalá (m. 35). Mostró tarjeta amarilla a Genar Fornés (m. 45) y Óscar Sanz (m. 48) por el Sabadell y a Clemente (m. 55) y Justin Smith (m. 55) por el Eldense.

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Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 14 de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Nuevo Pepico Amat de Elda ante 3.856 espectadores. EFE

jas/nhp/ism