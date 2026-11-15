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1-1. Van Asten rescata al Barcelona en el 101

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A Coruña, 15 nov (EFE).- Un gol de la neerlandesa Renee Van Asten en el minuto 101, muy protestado por el banquillo local porque la colegiada Elisabeth Calvo había añadido ocho, permitió al Barcelona rescatar un punto en Riazor (1-1), donde el Dépor se había adelantado en el inicio de la segunda mitad con un tanto de Vega Montesinos.

Tras el empate en la Liga de Campeones ante el Arsenal, el líder de la Liga F necesitaba recuperar sensaciones para ampliar su ventaja sobre el Real Madrid, que había pinchado ante el Badalona (3-3).

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Sin Irene Paredes y Caroline Graham Hansen, que no viajaron a Riazor por decisión técnica, Pere Romeu agitó su once para dar descanso a las futbolistas más castigadas. Su equipo dominó desde el inicio, pero sin hacer daño a un Dépor que también avisó cuando pudo correr.

La primera ocasión para las locales llegó sobrepasado el ecuador del primer tiempo con un disparo de Marisa García. Poco después, Lucía Pardo también probó a Gemma Font. Antes del descanso, el Barça pudo adelantarse con un remate de Marta Torrejón que sacó Redru.

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El partido, no obstante, se le complicó al campeón de Europa en el arranque del segundo tiempo. De un córner a favor del Barça nació un rápido contraataque del Dépor que acabó en el gol de Vega Montesinos, confirmado por el VAR después de que Romeu demandara la revisión por un posible penalti a favor de su equipo en el inicio de la jugada.

Con 1-0 en contra, el entrenador del Barcelona, que en el intermedio ya había metido a Sydney Schertenleib y Van Asten, movió ficha con un triple cambio. Guijarro, Pina y Ewa Pajor entraron en escena.

A partir de ahí, el Barça embotelló en su campo al Deportivo, que pudo sentenciar el encuentro tras otra rápida transición, pero el centro de Marisa lo salvó Rosalía en la misma línea de gol.

Carme Julià y Ewa Pajor, que dudó entre centrar y finalizar ella ante Andrea Tarazona, volvieron a amenazar al Dépor, antes de que, en el minuto 67, Pajor rozase el empate con un disparo cruzado que se marchó rozando un poste

En el minuto 89, después de una doble parada de la portera deportivista, Pina marcó, pero su gol fue anulado por fuera de juego -ya le habían anulado uno por el mismo motivo en el minuto 67-.

El Dépor tenía la victoria en el bolsillo, pero en el minuto 101, tres por encima de los ocho de añadido que había señalado Elisabeth Calvo, la neerlandesa Van Asten, llegando desde segunda línea, enmudeció Riazor con un espectacular cabezazo para rescatar un punto para el Barça.

- Ficha técnica:

1 - Deportivo Abanca: Andrea Tarazona: Caracas, Ranera, Vázquez, Vega Montesinos (Sofía Domínguez, min.82); Redru; Lucía Rivas (Karla Bermejo, min.82), Ainoa Gómez (Paula Hernández, min.72), Olaya Rodríguez, Lucía Pardo (Novo, min.90); Marisa García (Antía Mayo, min.90).

1 Barça: Gemma Font; Camara (Van Asten, min.46), Torrejón, Fernández, Noa Jiménez (Pina, min.60); Bonmatí, Serrajordi (Guijarro, min.60), Cabetas (Sydney Schertenleib, min.46); Carla Julià, Rosalía Domínguez y Mayssa Baha (Ewa Pajor, min.60).

Goles: 1-0, min.48: Vega Montesinos. 1-1, min.101: Van Asten.

Árbitra: Elisabeth Calvo (Comité madrileña). Amonestó a Pina (min.84) por parte del Barça.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la undécima jornada de la Liga F disputado en el estadio municipal de Riazor. EFE

dmg/ism

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