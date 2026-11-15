1-1. Empate entre Eibar y Cádiz en la despedida de Amaia Gorostiza

Guardar

Eibar (Gipuzkoa), 15 noviembre (EFE).- El Eibar no pudo brindar la victoria que deseaba en la despedida de su presidenta durante los últimos diez años de Amaia Gorostiza, que asistió al palco presidencial por última vez en calidad de máxima dirigente armera.

Al menos los locales consiguieron un punto que les vuelve a colocar en puestos de promoción y el Cádiz se da por satisfecho con el punto, tras ir varios minutos a remolque en el marcador.

PUBLICIDAD

El primer intento del partido fue un tiro lejano de Bautista excesivamente cruzado con el que intentó sorprender a David Gil en el minuto 7.

Transcurrido el primer cuarto de hora una internada de Aleix Garrido acabó con un disparo entre los tres palos, que tuvo que desviar David Gil con una buena intervención.

PUBLICIDAD

Y poco después una nueva oportunidad para Guruzeta que solo ante el portero perdió el balón por una buena intervención defensiva in extremis cuando estaba a punto de fusilar a placer.

El Cádiz intentó reaccionar ante las ofensivas locales y lo consiguió en el minuto 20 con una buena ocasión de Zárate, pero su remate se fue desviado por pocos centímetros.

PUBLICIDAD

Y al filo de la media hora Antoñito también tuvo su ocasión en una jugada similar, con un tiro lejano que esta vez detuvo Magunagoitia. El encuentro se iba equilibrando a medida que pasaban los minutos.

El Eibar dio pronto la réplica con una rosca de Guruzeta que lamió el poste derecho. Y un minuto después fue Iván Gil el que probó con un disparo lejano que detuvo sin problemas David Gil. El encuentro iba cogiendo ritmo poco a poco.

PUBLICIDAD

Tan es así que en el minuto 36 el Cádiz volvió a llevar peligro con un disparo de Urko Izeta desde el lateral izquierdo, que se paseó por la portería hasta salir fuera.

Pero aún faltaba la más clara de esta primera mitad, que fue para el Eibar con una asistencia de Guruzeta a Aleix Garrido quien inmejorable posición desde el centro del área gaditana empalmó un buen disparo que obligó a lucirse a David Gil. Al descanso se llegó con el cero a cero inicial.

PUBLICIDAD

Gocholeishvili comenzó fuerte la segunda mitad con un potente disparo que Magunagoitia detuvo con dificultades. Réplica inmediata del Eibar con un tiro de Arbilla que se fue por encima de la meta gaditana.

A la media hora un remate lejano de Adu Ares fue respondido con una buena estirada de David Gil, que detuvo el balón junto al poste izquierdo. Y un minuto después una nueva atajada de David a un potente y bien colocado disparo de Mada. El partido aún sin goles resultaba entretenido.

PUBLICIDAD

Pero el marcador pronto se movió ya que en el minuto 61 un magnífico centro de Adu Ares al medio del área visitante lo remató muy bien de cabeza Guruzeta, marcando de esta forma el primer tanto para los locales y lo que supuso un auténtico jarro de agua fría para los visitantes.

Tras unos minutos de desconcierto, el Cádiz reaccionó, primero con una jugada individual de Borja Vázquez que acabó con un tiro forzado. Y ya en la siguiente jugada fue el propio Vázquez, quien de cabeza coló el balón por el palo derecho de Magunagoitia, que llegó a tocar el esférico, pero no pudo detener el balón.

PUBLICIDAD

La salida de Pejiño pudo ser un revulsivo, ya que el andaluz se inventó un disparo seco en el minuto 84 que detuvo con apuros David. Ninguno de los dos equipos renunciaba a la victoria. Otro disparo de Martón un minuto después volvió a poner a prueba al meta del conjunto andaluz.

-Ficha técnica:

1. Eibar: Magunagoitia, Álvaro Rodríguez, Nolaskoain, Arana, Arbilla, Mada, Aleix Garrido (Sergio Álvarez, m. 70), Guruzeta (Pejiño, m. 82), Iván Gil (Magunazelaia, m. 66), Adu Ares y Bautista (Martón, m. 66).

PUBLICIDAD

1. Cádiz: David Gil, Gocholeishvili (Petit, m. 72), Ukwuije, Manu Rivera, Arribas (Cristian, m. 72), Dilan Zárate, M. Doué (Damián, m. 86), Borja Vázquez, Izeta (Sánchez, m. 86), Antoñito, Vladys (Ontiveros, m. 57).

Goles: 1-0, m. 61. Guruzeta. 1-1, m. 75. Borja Vázquez.

Arbitro: El colegiado Manuel Ángel Pérez del Comité Madrileño. En el minuto 37 amonestó a Jon Bautista. En el minuto 57 tarjeta amarilla para Arribas. En el 88 amonestó a Rivera.

Incidencias: Antes de comenzar el partido los dos equipos portaron camisetas en recuerdo de Jesús De Miguel y se colocó un ramo de flores en el centro del campo y se guardó un minuto de silencio antes del encuentro. En el minuto 9 también hicieron un parón en el juego en homenaje al jugador del Tenerife. Asistieron al campo 5.257 espectadores. EFE.

lrb/jl