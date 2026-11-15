1-0. El Granada alarga su racha y corta la de Las Palmas

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Granada, 15 nov (EFE).- El Granada logró su sexta victoria consecutiva en LaLiga Hypermotion para colocarse tercero en la clasificación al superar este domingo en el Nuevo Los Cármenes por 1-0 al Las Palmas, que corta una racha de tres partidos ganados de forma consecutiva y cede sus primeros puntos desde la llegada al banquillo de Albert Sánchez.

El Granada dominó, con muy buen fútbol, en el tramo inicial de un entretenido primer tiempo y pudo marcar por mediación de Sergio Rodelas, Sergio López y Jorge Pascual, con gran intervención de José Antonio Caro en la tercera de esas opciones.

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Las Palmas creció en el partido con el paso de los minutos a partir de la posesión del balón, con Manu Fuster como líder y notables paradas del meta local Alberto Flores para evitar el gol ante el propio Manu Fuster, Jesé Rodríguez y Andrés Rodríguez, aunque antes del descanso emergió de nuevo Caro en una gran ocasión doble de Pedro Alemañ y Pascual.

El Granada también mandó al inicio del segundo tiempo y encontró premio a su empuje en el minuto 54 al marcar Pascual a puerta vacía tras un error garrafal de Caro, que dudó con el balón en el momento más inoportuno y frente a un delantero que está en estado de gracia.

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Las Palmas se volcó hasta el final en busca al menos del empate, aunque apenas creó ocasiones de gol y, además, tuvo que jugar desde el minuto 86 en inferioridad numérica por la expulsión del ghanés Nicholas Opoku por una dura entrada al nigeriano Marvellous Chinaza cuando llevaba sólo unos segundos en el campo.

En la última acción del choque marcó el ítalo-uruguayo Jeremia Recoba el gol del empate canario, pero el árbitro lo anuló tras consultar el monitor a instancias de la Sala VOR por una falta previa de Jefté Betancor a Manu Lama, lo que desató las protestas de los jugadores amarillos.

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- Ficha técnica:

1 - Granada: Alberto Flores; Sergio López, Juanjo Flores, Manu Lama, Pampín; Rubén Alcaraz, Gumbau, Alemañ (Marqués, min. 66); Rodelas (Hormigo, min. 81), Bamba (Gambín, min. 66) y Pascual (Chinaza, min. 81).

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0 - Las Palmas: Caro; Andrés Rodríguez (Marvin, min. 64), Álex Suárez, Bonfanti, Adrián (Opoku, min. 84); Kirian, Loiodice (Jefté, min. 76), Miyashiro (Recoba, min. 84), Iván Jaime; Manu Fuster (Elías, min, 64) y Jesé.

Gol: 1-0, min. 54: Pascual.

Árbitro: Daniel Miranda. Expulsó con roja directa al visitante Opoku (min. 86). También mostró cartulina amarilla a los locales Manu Lama (min. 18), Rodelas (min. 36) y Chinaza (min. 87) y a los visitantes Bonfanti (min. 33), Andrés Rodríguez (min. 42) y Elías (min. 94).

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Incidencias: Partido de la decimocuarta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 14.537 espectadores. Antes del inicio se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del jugador del Tenerife Jesús de Miguel, que fue homenajeado por los dos equipos y por el trío arbitral tanto antes del inicio del partido como en el minuto 9 del mismo. EFE

jag/agr/ism