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0-0. Las paradas de Laura Sánchez cortan la racha de triunfos de un resucitado Valencia

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Paterna (Valencia), 15 nov (EFE).- La gran actuación de la guardameta Laura Sánchez cortó la racha de dos triunfos seguidos del Valencia Femenino, que tuvo que conformarse con un empate este domingo ante el Granada en el Estadio Antonio Puchades de Paterna en un partido en el que fue superior y con el que pese a todo enlaza tres choques sin perder.

El Valencia llegó cargado de moral después de dejar atrás un inicio en el que encadenó ocho derrotas seguidas y quiso llevar el protagonismo del encuentro. Las llegadas al área granadina eran constantes, pero el equipo nazarí se mantuvo firme en defensa para frenar las arrancadas de Rebecca Elloh, que llevó el peso del ataque valencianista.

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Las ocasiones del equipo dirigido por Fernando Felipo, que sigue al frente de manera interina a la espera de que el brasieleño Lucas Piccinato tenga validados los documentos para poder entrenar, cada vez eran más claras. La tuvo Tere Morató, pero su chut se fue directo a las manos de Laura Sánchez, y después la defensa rechazó un remate de Lena tras un córner.

Mientras, la única respuesta que el Granada fue capaz de articular fue desde el balón parado. La exvalencianista Raquel colgó la falta al corazón del área, donde se impuso Alice de puños.

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Después de un tramo en el que el equipo de Adrián Martín le disputó el balón a las locales, el Valencia volvió a la carga. En los últimos minutos del primer acto puso contra las cuerdas al Granada, pero Laura Sánchez, con una grandísima mano a Tere Morató y con otra buena parada a Marcano y Jujuba, atenta en el rechace para tapar otro chut de Tere, mantuvieron el 0-0.

Tras el descanso, el dominio siguió siendo para las valencianistas. Pero Laura Sánchez siguió manteniendo en el partido al Granada con una grandísima estirada para rechazar otro chut de la andorrana Tere Morató en el 64. Los últimos quince minutos fueron los más disputados del encuentro con ambos equipos volcados en busca del gol de la victoria.

Raquel lideró al Granada con sus subidas por la banda derecha, desde donde puso un peligroso centro que Nazareth rechazó, mientras que Rebecca Elloh siguió creando ocasiones de peligro, pero ningún equipo consiguió el gol de la victoria.

Ficha técnica:

0 - Valencia: Alice Pinguet; Tamarit, Nazareth, Lena Pérez, Pauleta; Mascarell, Carol (Saray, m.87), Yasmin, Tere Morató (Mbadi, m.67); Rebecca Elloh y Marcano (Salomé, m.87).

0 - Granada: Laura Sánchez, Raquel, Blanca, Jujuba, Teresa Mérida, Sanmartín (Fon, m.46); Miñambres (Bárbara, m.71), Miku; Vera, Iris Ashley y Guridi.

Goles: sin goles.

Árbitra: Paola Cebollada López (Comité aragonés). Amonestó a Mascarell (m.30) y Pauleta (m.75) por parte de las locales y a Miñambres (m.34), Blanca (m.47), Vera (m.47), Jujuba (m.50), Teresa (m.52), Raquel (m.75), Fon (m.89), Iris Ashley (m.92)por parte de las visitantes.

Incidencias: Partido correspondiente a la undécima jornada de la Liga F Moeve disputado en el Estadio Antonio Puchades de Paterna ante 575 espectadores. EFE

plm/nhp/jl

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