Fritz sufre ante Tirante y consigue su duodécimo título ATP en Estocolmo

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Redacción Deportes, 14 nov (EFE).- El estadounidense Taylor Fritz se proclamó campeón este sábado del ATP 250 de Estocolmo tras derrotar al argentino Thiago Agustín Tirante por 6-2, 4-6 y 7-6(3) en un partido en el que sufrió durante dos horas y cuarto de partido y consiguió su duodécimo título en el circuito ATP.

El número 10 del mundo y primer cabeza de serie del torneo se adjudicó el primer set por 6-2, pero el argentino, que disputó su primera final, mantuvo el nivel competitivo del partido y se llevó el segundo por 6-4. La final se decidió en el tercer set, cuando Tirante forzó el 'tie-break', pero finalmente perdió cuatro bolas de partido que sentenciaron el partido a favor del norteamericano. EFE

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