T.Cuentas ve indicios de que el coste del ático de Madrid no tuvo "justificación legal"

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Madrid, 13 nov (EFE).- El Tribunal de Cuentas aprecia indicios de que los 6,3 millones de euros que costó el ático adquirido por la Comunidad de Madrid pudieron constituir una salida de fondos públicos "carente por completo de justificación legal".

En un auto, al que ha tenido acceso EFE este viernes, el Tribunal de Cuentas rechaza el archivo de la causa que pedían la Comunidad de Madrid y Planifica Madrid y ha elevado las actuaciones para que se nombre un delegado instructor para investigar la compra del ático del barrio de Chamberí por parte del gobierno regional madrileño.

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El pasado 8 de octubre, el Tribunal de Cuentas dio cinco días de plazo al Ministerio Fiscal, a Planifica Madrid y a la Comunidad de Madrid para que se pronunciaran sobre si procedía nombrar a un delegado instructor o acordar el archivo de las actuaciones abiertas. EFE