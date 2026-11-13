Quique Álvarez: "Hemos pasado de un buen momento a un momento de dudas"

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Girona, 12 nov (EFE).- El técnico del Girona, Quique Álvarez, ha lamentado que el equipo ha pasado "de un buen momento a un momento de dudas" y que tiene que dar "un pasito y apretar más" para poder consolidarse en la parte alta de la clasificación.

"Tenemos que despejar un poco la mente y continuar mejorando lo que no nos está dando para ganar los partidos. Tenemos que convivir con la presión de subir y trabajar con tranquilidad y seguridad. Cuando las cosas no van como uno quiere, hay que buscar soluciones", ha admitido en la previa de la visita del equipo a Oviedo.

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El conjunto catalán viene de perder contra Real Sociedad B (1-0) y Almería (0-1) y Álvarez ha reconocido que el partido de este sábado en el Carlos Tartiere es "una buena oportunidad" para "revertir" la dinámica.

"Tenemos un objetivo claro y no nos hemos escondido nunca. Es una categoría donde muchos equipos tienen la ambición de estar arriba, pero nosotros la tenemos claramente desde un principio. No nos tenemos que esconder y tenemos que vivir con esto", ha asegurado.

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Quique Álvarez ha añadido que ganar en Oviedo daría "energía" al vestuario y ha afirmado que la presencia de Raúl González Blanco en el banquillo rival tiene que "motivar" a sus jugadores.

"Raúl es Raúl. Ha sido lo que ha sido y es un cambio importante para ellos. A nivel de expectativas han crecido y los jugadores quizás pueden tener un punto más de activación, pero ya venían de una buena victoria con Calero en el banquillo", ha señalado el técnico gallego.

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También ha destacado que el Oviedo es "un muy buen equipo a nivel de jugadores" y ha admitido que él nunca ha estado "nervioso o preocupado" por una posible destitución.

"El Girona es un club bastante tranquilo. Sé qué es el fútbol y que los entrenadores somos la parte más débil, porque no es habitual que la gente tenga paciencia y tenga proyectos a largo plazo. Es una posibilidad que te puedan cesar cuando las cosas no van bien, pero estoy tranquilo", ha afirmado.

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El entrenador rojiblanco ha lamentado las bajas "importantes" de los internacionales Yáser Asprilla, Holmes Junior Zamorano y Vladyslav Vanat y ha confirmado que el joven defensa portugués Maruro Furtado recibió "un golpe muy fuerte" en un entrenamiento esta semana.

"Fue un susto grande y estamos a la espera de pruebas. No pinta muy bien", ha detallado sobre el Balón de Bronce del Mundial sub-17 del año pasado. EFE

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