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Quique Álvarez: "Hemos pasado de un buen momento a un momento de dudas"

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Girona, 12 nov (EFE).- El técnico del Girona, Quique Álvarez, ha lamentado que el equipo ha pasado "de un buen momento a un momento de dudas" y que tiene que dar "un pasito y apretar más" para poder consolidarse en la parte alta de la clasificación.

"Tenemos que despejar un poco la mente y continuar mejorando lo que no nos está dando para ganar los partidos. Tenemos que convivir con la presión de subir y trabajar con tranquilidad y seguridad. Cuando las cosas no van como uno quiere, hay que buscar soluciones", ha admitido en la previa de la visita del equipo a Oviedo.

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El conjunto catalán viene de perder contra Real Sociedad B (1-0) y Almería (0-1) y Álvarez ha reconocido que el partido de este sábado en el Carlos Tartiere es "una buena oportunidad" para "revertir" la dinámica.

"Tenemos un objetivo claro y no nos hemos escondido nunca. Es una categoría donde muchos equipos tienen la ambición de estar arriba, pero nosotros la tenemos claramente desde un principio. No nos tenemos que esconder y tenemos que vivir con esto", ha asegurado.

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Quique Álvarez ha añadido que ganar en Oviedo daría "energía" al vestuario y ha afirmado que la presencia de Raúl González Blanco en el banquillo rival tiene que "motivar" a sus jugadores.

"Raúl es Raúl. Ha sido lo que ha sido y es un cambio importante para ellos. A nivel de expectativas han crecido y los jugadores quizás pueden tener un punto más de activación, pero ya venían de una buena victoria con Calero en el banquillo", ha señalado el técnico gallego.

También ha destacado que el Oviedo es "un muy buen equipo a nivel de jugadores" y ha admitido que él nunca ha estado "nervioso o preocupado" por una posible destitución.

"El Girona es un club bastante tranquilo. Sé qué es el fútbol y que los entrenadores somos la parte más débil, porque no es habitual que la gente tenga paciencia y tenga proyectos a largo plazo. Es una posibilidad que te puedan cesar cuando las cosas no van bien, pero estoy tranquilo", ha afirmado.

El entrenador rojiblanco ha lamentado las bajas "importantes" de los internacionales Yáser Asprilla, Holmes Junior Zamorano y Vladyslav Vanat y ha confirmado que el joven defensa portugués Maruro Furtado recibió "un golpe muy fuerte" en un entrenamiento esta semana.

"Fue un susto grande y estamos a la espera de pruebas. No pinta muy bien", ha detallado sobre el Balón de Bronce del Mundial sub-17 del año pasado. EFE

asm/gmh/og

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