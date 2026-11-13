Ponsarnau: "Cuando Murcia llegue a su máximo competitivo será de los mejores de la liga"

Guardar

Bilbao, 13 nov (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, considera que el UCAM Murcia, al que recibirán el domingo en el Bilbao Arena, será "uno de los mejores equipos de la Liga" cuando alcance "su máximo nivel competitivo".

"Una de las claves de su éxito en estas últimas temporadas ha sido la continuidad, pero cada año tienen que hacer algún cambio y sustituir jugadores siempre cuesta. Han fichado bien, con talento y calidad, pero esa complejidad que les hace diferentes necesita más tiempo", reflexionó Ponsarnau en la rueda de prensa previa al encuentro.

PUBLICIDAD

El técnico catalán destacó que el equipo dirigido por Sito Alonso tiene "mucho talento y mucha fuerza" y restó importancia a su balance de 3-4, una victoria menos que el Surne, porque "han tenido un calendario muy difícil y han competido muy bien en todos los partidos", pese a haber perdido en sus tres salidas a Girona, Valencia y Real Madrid.

"Tenemos que respetar su capacidad y su mentalidad competitiva. Debemos ser más proactivos que reactivos ante lo que hacen y responder como equipo, manteniendo la solidez en nuestras capacidades de generación. Va a ser un partido muy exigente, pero hay algo muy bueno y es que jugamos en Miribilla", recordó.

PUBLICIDAD

Además del factor cancha, Ponsarnau se mostró optimista sobre las opciones de su equipo, al considerar que llega a la cita después de haber dado dos "pasos adelante", tanto en Girona, a pesar de la derrota, como en el brillante triunfo europeo frente al Alba Berlín.

El entrenador valoró especialmente la respuesta de sus jugadores teniendo en cuenta los problemas físicos y de salud que afectaron antes del desplazamiento a Fontajau a varios hombres importantes como Harald Frey, Darrun Hilliard, Margiris Normantas y Martin Krampelj que, en principio, estarán a su disposición para el domingo.

PUBLICIDAD

"Nos afectó a la hora de encontrar el cien por cien de cada uno, pero hubo un esfuerzo por conseguirlo y eso nos ayudó a mantener una buena mentalidad competitiva. A pesar de la derrota, fue un paso adelante, y el partido contra el Alba también lo fue, además con mucho éxito", reflexionó Ponsarnau, quien admitió estar "preocupado" por la falta de acierto de su equipo.

"Por responsabilidad, tengo que estar preocupado, pero estamos trabajando bien en ese aspecto y lo seguiremos haciendo porque los porcentajes que tenemos durante los entrenamientos son buenos. Está claro que hay un componente mental y en eso nuestro público nos puede ayudar", explicó. EFE

PUBLICIDAD

ibn/jmv/og