Piden hasta 47 años de cárcel por prostituir a menores fugadas de centros en Asturias

Oviedo, 13 nov (EFE).- La Fiscalía del Principado de Asturias solicita penas individuales de entre 9 y 47 años de cárcel para doce personas procesadas por prostituir y agredir sexualmente a menores fugadas de centros de protección en los que residían.
El Ministerio Fiscal ha presentado su escrito de conclusiones provisionales ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo.
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En su escrito, la Fiscalía solicita la condena a doce procesados por una operación por la que en mayo de 2024 se desmanteló en Oviedo un grupo criminal dedicado a prostituir y agredir sexualmente a menores fugadas de los centros de protección en los que residían.
En el momento de los hechos, las víctimas tenían entre 13 y 17 años, ha detallado el Ministerio Público.EFE
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