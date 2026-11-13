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Pepa Millán (Vox) llama a "desalojar" al Gobierno por "empobrecer a las familias y cerrar el futuro a los jóvenes"

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La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha hecho un llamamiento a "desalojar" de La Moncloa a un Gobierno central al que califica de "nefasto", tras arrancar una campaña electoral marcada, según sus palabras, por la "invasión" que sufre Ceuta.

Durante su intervención, Millán ha denunciado que la ciudad autónoma padece "pérdidas millonarias e inseguridad" ante la "desidia" del Ejecutivo. A su juicio, la política migratoria de "puertas abiertas" y la "gestión económica" han provocado el "mayor problema de acceso a la vivienda de la historia reciente", que, en sus palabras, "empobrece a las familias y cierra el futuro a los jóvenes".

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La dirigente de Vox ha cargado contra la gestión de las infraestructuras tras recordar a las 116 víctimas mortales de los accidentes ferroviarios. Millán ha asegurado que ambas tragedias eran "evitables" y ha acusado al Ejecutivo de "desviar fondos públicos a tramas de corrupción" en lugar de invertir en el "mantenimiento" de las vías férreas. Frente a este escenario, la portavoz ha reivindicado a su formación como "la verdadera alternativa frente a las fórmulas tradicionales del bipartidismo".

En clave autonómica, ha confiado en obtener un "respaldo sólido" en la provincia burgalesa para que sus candidatos locales, Eugenia y Fernando, trasladen las demandas de la circunscripción a las Cortes de Castilla y León.

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Sobre las recientes restricciones aplicadas en Castilla y León a las subvenciones del sector audiovisual y su posible extensión a nivel nacional en un futuro pacto de gobierno con el PP, Millán ha defendido la medida como una cuestión de "puro sentido común" y ha subrayado que el dinero de todos los españoles "debe servir al bien común", ha subrayado.

En este sentido, ha señalado que su partido "no permitirá" que los fondos públicos se destinen a un "adoctrinamiento ideológico" ni a financiar "proyectos cinematográficos con una marcada tendencia política", para exigir criterios estrictos de neutralidad institucional para cualquier beneficiario de ayudas estatales.

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EuropaPress

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