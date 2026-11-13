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Mossos de Montaña admiten que no pueden concluir que la caída de Andic fuera un homicidio

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Barcelona, 13 nov (EFE).- Dos agentes de la Unidad de Montaña de los Mossos d'Esquadra que investigaron la muerte de Isak Andic, al caer por un barranco en una excursión en Montserrat, han admitido ante la jueza que no pueden concluir con seguridad que el fallecimiento del fundador de Mango fuera un homicidio.

Los agentes han declarado este viernes como testigos ante la juez de Martorell (Barcelona) que investiga a Jonathan Andic, hijo del empresario, por la muerte de su padre al caerse por un barranco de más de 100 metros de altura en una excursión que ambos hicieron a solas por Montserrat.

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Según han informado fuentes jurídicas, los mossos, pertenecientes a la Unidad de Montaña -una de las que investigó la muerte del empresario-, se han ratificado en el informe que hicieron en su día sobre el suceso, en el que concluyeron que no se podía determinar la participación de "otras personas" en la caída.

En su informe, los Mossos de la Unidad de Montaña también admitieron que no podían llegar a determinar la naturaleza de la caída, ya que el resultado de las simulaciones no fue concluyente.

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De hecho, ante la jueza, los agentes han admitido que los diez simulacros de caída que llevaron a cabo para tratar de averiguar de qué forma se había despeñado Isak Andic, en un camino que bordea un precipicio en Montserrat, no arrojaron resultados concluyentes sobre si fue provocada por un tropiezo -como mantiene la defensa- o un empujón de su hijo Jonathan, como sospecha la Fiscalía.

También se han pronunciado los agentes sobre una huella hallada en el lugar de la caída de Andic que la jueza cree que no fue fortuita, sino provocada artificialmente para simular que era un pisada dejada por el empresario antes de despeñarse. Es uno de los indicios a que se aferra la acusación para incriminar a Jonathan Andic.

No obstante, han añadido las mismas fuentes, los mossos d'esquadra que hoy han declarado han reconocido que, días antes de que examinaran la pisada, había llovido en la zona, por lo que no pueden determinar la antigüedad de la huella. El terreno, además, no había sido debidamente acordonado desde el primer día para impedir que quedara contaminado.

Además de los agentes, ante la jueza ha desfilado hoy el chófer y hombre de confianza de Isak Andic, quien en su día declaró a los Mossos que la relación del empresario con su hijo era buena, y un escalador que pasó por el lugar de la caída instantes después de la muerte del fundador de Mango, por lo que los Mossos d'Esquadra recogieron sus datos por si era necesario tomarle declaración sobre los hechos.

El escalador, que se ha ratificado en su declaración ante la policía, ha explicado a la jueza que ni vio ni oyó nada antes de llegar al lugar por el que Isak Andic cayó y que, cuando lo hizo, ya estaban los Mossos d'Esquadra a cargo de la situación.

Esta segunda ronda de comparecencias de testigos en la causa abierta por la muerte del fundador de Mango proseguirá el próximo lunes con la declaración del notario de Isak Andic y del jefe de servicios y de personal de la familia, entre otros. EFE

(Vídeo)

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