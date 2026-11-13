Mireia Belmonte: "Ahora no me planteo Los Ángeles 2028 porque lo veo muy lejos"

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Madrid, 13 nov (EFE).- Mireia Belmonte, la nadadora española más laureada de todos los tiempos, afirmó este viernes que su prioridad sigue siendo recuperarse de la lesión que sufre en los hombros y que por ahora no se plantea en competir en los Juegos de Los Ángeles porque lo ve "muy lejos".

Belmonte, que el pasado martes cumplió 36 años, se refirió a sus planes de futuro en declaraciones a EFE antes de participar en la Gala del Deporte de la Universidad Católica San Antonio (UCAM) en la sede del Comité Olímpico Español (COE) en Madrid.

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La última prueba oficial en la que tomó parte la nadadora catalana fue el Campeonato de España en junio de 2024 en Palma de Mallorca, poco antes de los Juegos de París en los que no estuvo.

Preguntada si se plantea volver a competir en 2027, Belmonte respondió: "No lo descarto, porque me encanta competir y al final mi vida ha sido la natación muchísimos años y lo sigue siendo. Pero las lesiones son lo que marcan cualquier carrera deportiva y en mi caso, los hombros son los que mandan".

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"Sin ellos no puedo dar el cien por cien y estoy en eso, en cómo recuperarme de la mejor forma posible", añadió la campeona olímpica en Río 2016 en el doble hectómetro mariposa y ganadora de otras tres medallas olímpicas más, dos platas en Londres 2012 y un bronce en los 400 estilos.

Al no tener una fecha de regreso a la alta competición, Belmonte admitió que no está en su mente Los Ángeles 2028: "Ahora no me lo planteo, porque lo veo muy lejos y de momento, mi prioridad es recuperarme. Y si consigo recuperarme, ver lo que puedo hacer de objetivos futuros, pero por el momento no me lo planteo".

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En su trayectoria, suma cuatro participaciones después de que se estrenara en Pekín 2008 y también compitiera en Tokio 2020.

La nadadora de Badalona tiene un tendón roto en cada hombro, con varias fisuras en diferentes sitios, y con el tejido "muy deshilachado, por lo que no es una lesión fácil" de recuperar.

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"Al final, de tanto desgaste, muchos kilómetros y muchas horas nadando, todo eso pasa factura", lamentó Belmonte, quien compagina su carrera deportiva con sus estudios en la UCAM en el grado en Publicidad y Relaciones Públicas.

La deportista catalana incidió en que está en una etapa de recuperación, pero anticipó que en 2027 será el momento "de saber qué pasos" va a dar.

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A la espera de despejar su futuro, Belmonte, que también atesora varias medallas en Mundiales y Europeos, ingresará en el Salón Internacional de la Fama de la Natación, en un acto que tendrá lugar el próximo mes de abril en la ciudad estadounidense de Fort Lauderdale. EFE

(vídeo)