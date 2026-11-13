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Lobera va a Tenerife para iniciar una recuperación que se toma "como un reto"

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Ceuta, 13 nov (EFE).- El entrenador del Ceuta, Sergio Lobera, nombrado esta semana tras la destitución de José Juan Romero, declaró este viernes que en Tenerife, donde juegan el domingo en la decimocuarta jornada de LaLiga Hypermotion, intentará iniciar la recuperación de un equipo que es colista, objetivo que toma "como un reto y no como un problema".

En la rueda de prensa previa al encuentro, el nuevo técnico del conjunto ceutí comentó que estaría "satisfecho" si logran los tres puntos, "porque eso es lo fundamental" y agregó que "cómo conseguirlo es la clave porque al final no se gana de cualquier manera".

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Destacó que tiene jugadores “valientes, que van a salir al campo a disfrutar y a darse cuenta que de esa manera es la mejor para conseguir resultados, dejar a un lado la presión" y apuntó que "a nivel motivacional el jugador tiene que sentirse con confianza y respaldado para salir al campo a hacer lo que realmente saben hacer”.

“Mi forma de trabajar como entrenador es focalizándome mucho en mi conjunto para potenciar las virtudes que tenemos. Me centraré en los pequeños detalles del equipo contrario para poder hacerles daño, tener cuidado en cómo tenemos que defender, es decir, pequeñas pinceladas para que el equipo sea capaz de adaptarse dentro del campo o circunstancias, pero lo fundamental es trabajar centrándonos en nosotros mismos”, argumentó.

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En relación al Tenerife, recordó que “ha pasado por circunstancias realmente trágicas y difíciles -el fallecimiento del delantero Jesús de Miguel-, pero cuando un jugador sale al campo se intenta aislar de todo".

En ese sentido, se mostró "convencido" de que al Tenerife no le va a afectar a su rendimiento en el terreno e, incluso, "puede ser una motivación" para dedicar el triunfo a su futbolista fallecido el 3 de noviembre "y darle una alegría a la gente que tanto ha sufrido”.

El técnico aragonés podrá contar con toda la plantilla, “aunque hay varios jugadores con molestias", por lo que precisó que necesita "dos entrenamientos más para poder valorar la situación de esos futbolistas”.

“Tenemos que implementar una idea de juego para conseguir resultados de forma inmediata y luego encontrar un equilibrio para mejorar porque es un proceso. Tengo que buscar soluciones y estoy con ilusión. No puedes disfrutar los noventa minutos y hay que ser inteligentes para manejar las diferentes fases del partido”, puntualizó.

También se refirió a su vuelta al fútbol español tras el paso por Marruecos, China e India y comentó que ser un técnico español "es una referencia a nivel mundial", ya que "facilita el reconocimiento externo y tiene un potencial increíble".

Además, agregó que "la figura del entrenador en el extranjero está más valorada desde el punto de vista económico, de participación en los proyectos y tienes una estabilidad". EFE

(foto)

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