La flota abandona Mauritania por el fin del acuerdo pesquero sin saber cuándo volverá

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Por Mercedes Salas

Madrid, 13 nov (EFE).- La flota española abandonará este sábado las aguas de Mauritania con la previsión de pérdidas económicas millonarias, porque caduca el acuerdo con la Unión Europea (UE) y aún en el escenario más optimista es incierto cuando podrá volver al caladero.

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El protocolo, el más importante en materia pesquera para la UE, expira este sábado, y ambas partes siguen negociando contrarreloj su renovación, pero sea cual sea el resultado los barcos comunitarios deben dejar las costas mauritanas, muchos sin alternativa.

El acuerdo ha ofrecido cerca de un centenar de licencias para buques de diez países comunitarios; España ha tenido más de 50, que han aprovechado barcos de Andalucía, Galicia, Canarias y del País Vasco y cuyas capturas son cruciales para la supervivencia de lonjas como la de Cádiz.

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A cambio, la UE ha compensado a Mauritania con 60,8 millones de euros anuales y precisamente ahora las peticiones económicas Nuakchot son un escollo para un nuevo acuerdo.

Además, los navíos que se han quedado allí hasta el último momento deberán desembarcar en tierra a los tripulantes mauritanos, porque el fin del protocolo también deja a un millar de marineros locales sin empleo.

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La Comisión Europea (CE), según fuentes del sector, ha presentado a Mauritania una nueva propuesta que eleva la compensación, así como los cánones que tendrán que pagar los armadores por faenar en sus aguas.

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Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) "está trabajando e instando a la CE que refuerce los contactos para alcanzar un acuerdo antes del día 14 a las 23:59 horas", según ha declarado a la prensa la secretaria general de Pesca, Isabel Artime.

Tanto el MAPA como el Ministerio de Asuntos Exteriores están moviéndose por un acuerdo, al igual que desde otros departamentos de la CE, según ha asegurado a EFE Agro el secretario general de la patronal de armadores Cepesca, Javier Garat, y presidente de la europea Europêche.

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Al respecto, ha subrayado el valor diplomático del pacto con Mauritania, que aparte de la pesca ha recibido fondos por programas de cooperación de la UE que oscilan entre los 800 y 1.000 millones desde 2021.

En estos momentos, hay dos escenarios; el optimista, el de la consecución de un nuevo acuerdo, que llevaría meses hasta su ratificación y tramitación en las instituciones de la UE, por lo que hasta la próxima primavera no se aplicará, según el sector.

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El pesimista es que las negociaciones virtuales que este viernes siguen no lleguen a puerto y que siga en el aire la renovación.

Según la Asociación Nacional de Marisqueros (Anamar), con sede en Huelva, los 15 buques de esta modalidad que operan en Mauritania van a perder más de cinco millones al mes, al no haber acuerdo, y 30 millones en seis meses.

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En cuanto a la lonja del puerto de Cádiz, en 2025 comercializó capturas por 13,2 millones de euros y 8,64 millones en los primeros nueve meses de 2026 gracias al acuerdo.

La armadora del merlucero gallego "Fuente de Macenlle", María José de Pazo, está en quienes no ven alternativas para sus buques; vende en Cádiz, donde el lunes se producirá la última subasta de género de Mauritania y está prevista una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno.

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"El impacto es brutal", ha subrayado a EFE Agro, además de señalar que habrá un descenso del aprovisionamiento para la campaña de Navidad, cuando suben las ventas y los ingresos del pescado.

Artime ha asegurado que hay caladeros alternativos para colocar a la flota "tanto como si hay acuerdo como si no".

Sin embargo, los armadores cuestionan las opciones; en el caso de los merluceros no las hay, de los marisqueros andaluces estaría Guinea Bisáu, pero con riesgo de agotar el caladero, y solo los atuneros tienen más claro poder operar con otros acuerdos, según Garat.

De Pazo ha criticado la falta de planificación y la opacidad de la CE. "Se está empujando a los armadores de la UE a cambiar de bandera y a los marineros a no saber si podrán pagar sus hipotecas", ha concluido.EFE