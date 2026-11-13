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Incoan diligencias contra el concejal del PP de Ruesga (Cantabria) por delito de atentado sobre el delegado del Gobierno

02/02/2022 El Palacio de la Justicia de Cantabria, el día que ha declarado el presunto asesino por un doble crimen a su expareja y su bebé de once meses en Liaño (Cantabria), a 2 de febrero de 2022, en Santander, Cantabria (España). El procesado, que hasta ahora ha negado su participación en los hechos, fue detenido el 17 de diciembre, el mismo día en que se hallaron los cuerpos sin vida -y con heridas de arma blanca- de su expareja y la hija pequeña de ambos en la casa donde vivían en Liaño de Villaescusa, después de que familiares suyos denunciaran la desaparición. El detenido, de 43 años, tenía una orden de alejamiento sobre la mujer. POLITICA Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press
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La titular de la Plaza n.º 1 del Tribunal de Instancia de Laredo ha incoado diligencias por delito de atentado contra la autoridad a raíz de la denuncia presentada por el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), contra el concejal del PP de Ruesga David Setién.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), la magistrada ha recibido el atestado elaborado por la Guardia Civil y ha acordado llamar a declarar al denunciante y también al denunciado, en calidad de investigado, así como a numerosos testigos. Todos ellos están citados para el próximo jueves, 19 de noviembre.

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Asimismo, ha realizado el ofrecimiento de acciones al denunciante, por si desea personarse en la causa, y ha oficiado a la Guardia Civil para que realice indagaciones acerca de la existencia de imágenes del momento de los hechos.

El delegado del Gobierno en Cantabria interpuso el 2 de noviembre una denuncia ante la Guardia Civil contra el citado concejal por una supuesta agresión física y verbal durante la Feria ganadera de Arredondo, celebrada este domingo, 1 de noviembre, cuando se encontraba de visita oficial.

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En concreto, el también secretario general del PSOE en la comunidad, denunció que el edil se acercó a él recriminándole su postura sobre la protección del lobo, momento en el que le abofeteó y por lo que tuvo que intervenir el escolta que le acompañaba.

Por su parte, el edil y alcalde pedáneo de Matienzo, negó "de forma absoluta" haber agredido a Casares y denunció una "torticera utilización política" de unos acontecimientos que, según su versión, no tienen "cabida alguna en el ámbito jurídico penal".

El 4 de noviembre, el concejal declaró ante la Guardia Civil en calidad de detenido y, tras las diligencias, fue puesto en libertad.

Por su parte, al conocer los hechos el día 3, cuando Casares los hizo públicos, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, informó que desde 'Génova' se había abierto una investigación para esclarecer los hechos y prometió contundencia si se confirma la violencia.

Un día después, el PP de Cantabria dijo que esperará al proceso judicial para actuar porque la versión del delegado del Gobierno sobre la presunta agresión "no ofrece credibilidad".

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EuropaPress

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