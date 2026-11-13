Illa receta "dos cosas" para ganar a los "autoritarios": movilización y votar al PSOE

Barcelona, 13 nov (EFE).- El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha dicho este viernes que para ganar a los "autoritarios" de PP y Vox son necesarias "dos cosas": "movilizarse" y acudir a las urnas y votar a Pedro Sánchez, "sin dar más vueltas".
En una breve declaración llevada a cabo en Mollet del Vallès (Barcelona), Illa ha llamado a "votar directamente" al candidato socialista a la presidencia del Gobierno.
PUBLICIDAD
También ha arremetido contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya que ha asegurado que "no entiende" Cataluña y por eso no será presidente.
En este sentido, ha criticado el acuerdo electoral del PP con Vox, que lleva al primero de estos dos partidos a no presentar candidatura para el Senado en Girona ni Tarragona. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD