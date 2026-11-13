Gerard López asegura haber utilizado los informes de Negreira cuando dirigía al Barça B

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L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 13 nov (EFE).- El exentrenador del Barça Atlètic Gerard López y el exdelegado del filial Toni Alonso han defendido este viernes en sede judicial la utilidad de los informes sobre videoarbitraje elaborados para el club azulgrana por el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira.

López y Alonso habían sido citados hoy por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, que investiga la naturaleza de los pagos millonarios del FC Barcelona a Negreira y empresas vinculadas a él y a su hijo Javier Enríquez Romero, entre 2001 y 2018.

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Y, según han informado fuentes judiciales a EFE, ambos se han ratificado en que dichos informes no solo existían, sino que eran utilizados en el filial azulgrana para preparar los partidos, alegando que era una época en que aún no existía el VAR y los árbitros eran poco conocidos en categorías inferiores a Primera División.

En este sentido, López y Alonso han precisado que estos informes desvelaban los criterios arbitrales que utilizaban los distintos colegiados, como su tendencia a sacar más o menos tarjetas, y que servían para preparar mejor los partidos.

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La declaración del extécnico y del exdelegado del filial contrasta con las que hicieron en diciembre de 2025 los exentrenadores del primer equipo Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde.

Ambos coincidieron en señalar que ni conocieron ni utilizaron jamás informes sobre videoarbitraje para preparar los encuentros del conjunto azulgrana, aunque también aseguraron que nunca creyeron haber sido beneficiados por los árbitros durante los años que ocuparon el banquillo del equipo catalán.

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Con las testificales de Gerard López y Toni Alonso, prácticamente, finaliza la instrucción del 'caso Negreira', pese a la petición del Real Madrid y la Fiscalía de prorrogar la misma otros seis meses, una opción que la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona desestimó en septiembre pasado.

Un proceso judicial que arrancó en marzo de 2023 y que investiga si existió administración desleal, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y corrupción deportiva por parte del FC Barcelona en el pago de 8,4 millones de euros, durante 17 años, al entonces vicepresidente del CTA.

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El club azulgrana siempre ha defendido que dichos pagos a José María Enríquez Negreira se realizaron exclusivamente por servicios de asesoramiento técnico y análisis arbitral y ha negado rotundamente haber pagado para comprar árbitros o alterar resultados deportivos.

Con la instrucción prácticamente completada después de tres años y nueve meses de investigación, el 'caso Negreira' encara su fase decisiva y avanza ahora hacia el juicio oral. EFE

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(foto) (vídeo) (audio)