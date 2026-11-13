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Galicia y Zamora, en aviso amarillo por lluvias, y el Mediterráneo por vientos y mala mar

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Madrid, 13 nov (EFE).- Tras el alejamiento de la borrasca Charles y el debilitamiento de Bruna, este viernes se prevé menos adverso aunque todavía Galicia y la provincia de Zamora (Castilla y León) mantienen el aviso amarillo (peligro bajo) por acumulaciones de hasta 40 litros en 12 horas, mientras que Baleares y Cataluña por fuerte oleaje, con olas de hasta 4 metros, según la Agencia de Meteorología (Aemet).

En Galicia las precipitaciones afectan a amplias zonas de A Coruña, Ourense y Pontevedra, donde podrán acumularse hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, sobre todo en zonas del oeste, suroeste e interior de A Coruña; el noroeste, sur, montaña y Miño de Ourense, y las Rías Baixas, el Miño y el interior de Pontevedra.

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Castilla y León solo mantiene la alerta amarilla en la provincia de Zamora, con más intensidad en la comarca de Sanabria, por lluvias que dejarán 40 litros en 12 horas.

El temporal marítimo afecta a Baleares, con aviso amarillo en Ibiza y Formentera y en distintas zonas de Mallorca y Menorca por vientos del oeste y suroeste de entre 50 y 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de hasta 4 metros.

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Además, Ibiza y Formentera, la sierra de Tramontana y el sur de Mallorca mantienen también el nivel amarillo por viento del oeste y suroeste, con rachas que podrán alcanzar entre 70-80 kilómetros por hora.

En Cataluña los avisos amarillos por temporal marítimo afectan al litoral de Barcelona, las costas norte y sur de Tarragona y el Ampurdán, en Girona, con vientos de entre 50 y 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de 2 a 3 metros.

Aemet advierte de que con el nivel amarillo el peligro es bajo, pero los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir algunos impactos. EFE

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