Funcas prevé que la inflación siga en niveles "muy elevados" los próximos meses

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Madrid, 13 nov (EFE).- La Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) prevé que la tasa de inflación general se mantenga "en niveles todavía muy elevados" en los próximos meses, en el entorno del 4,5 % o "incluso puede que algo más", mientras que la subyacente seguirá en el nivel actual, en el 3 % o 3,1 %.

Así lo ha indicado la economista senior de Funcas, María Jesús Fernández, en unas declaraciones remitidas a los medios este viernes después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) haya confirmado que la inflación en octubre se situó en el 4,9 % y la subyacente (sin contabilizar la evolución de los precios de la energía y de los alimentos frescos), en el 3,1 %.

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La tasa de inflación sigue muy elevada debido a los productos energéticos, ha dicho Fernández, quien ha detallado que en octubre ha bajado el precio de la gasolina, pero ha subido el del gasóil y el de la electricidad y el gas.

También ha tirado al alza la elevada inflación en los servicios, que ha aumentado y "está reflejando unas tensiones inflacionistas estructurales intrínsecas propias de la economía española, que no se observan en esta medida en el resto de países de la eurozona", ha explicado la economista.

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"El lado positivo" lo tenemos en la inflación de los alimentos, ha subrayado la experta de Funcas, ya que "continúa sorprendiendo favorablemente con unas tasas que están bastante por debajo de lo de lo esperado ya desde hace varios meses". EFE