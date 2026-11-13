Feijóo, superhéroe juvenil en dibujos animados

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Madrid, 13 nov (EFE).- 'Feijóo, el cambio necesario', con este lema comienza un vídeo electoral del PP en el que se puede ver al líder del partido, en dibujos animados, como superhéroe que pasa de aterrizar desde el cielo para golpear con los puños el asfalto de la Gran Vía madrileña, hasta enfrentarse con un maligno parecido a Pedro Sánchez.

Con una estética que recuerda los cómics clásicos de Marvel, en la primera imagen el candidato a la Presidencia no lleva capa ni traje volador, va vestido con camisa azul y pantalón y corre a toda velocidad por la avenida con una potente música de fondo y la voz de un cantante que corea su apellido: ¡Feijóooooo, oh, oh!

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Es después cuando aparece con armadura azul brillante de la que surgen rayos, un gran escudo, un martillo en la mano como el de Thor y una capa azul con la bandera nacional en su mitad. Con esas armas lucha contra un personaje con vestimenta negra, botas altas, guantes y mirada penetrante, que acapara "mentiras" que giran a su alrededor.

Todo ello ocurre en la plaza de Oriente, con el Palacio Real al fondo y un cielo rojo, un espacio en el que se le ve junto a los principales dirigentes del partido, como su secretario general, Miguel Tellado, a su lado, y muchas familias que le aplauden tras librar la batalla contra el personaje maligno.

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El vídeo de animación se ha presentado en un acto con jóvenes en Madrid, el primero de la campaña electoral, donde Feijóo ha estado acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa.

En el minuto y 20 segundos que dura la animación, tras la carrera inicial por la Gran Vía, se ve a Feijóo en su Galicia natal, como niño en la tienda de su familia, tomando el tren en Santiago, mientras la canción recuerda que estuvo años "tomando decisiones, años de escuchar y hacer", para ilustrar su etapa como presidente de la Xunta.

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"Lleva el pueblo en la memoria. No se olvida de quién es", prosigue la música mientras aterriza nuevamente desde el cielo, ya en la plaza de Oriente, donde le espera el enemigo rojo que "cubre España de oscuridad" y cuyo rostro se parece al del presidente del Gobierno.

Entonces, la canción cuenta "La mentira forma, cubre España de oscuridad" y frente al personaje oscuro que ataca envuelto en mentiras aparece una multitud de jóvenes bajo el lema "contigo voy"; se incorpora a la historia un gran gorila con los ojos también enrojecidos.

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"Una casa, un trabajo, que las cuentas salgan bien", continúa la melodía sobre imágenes amables de ciudadanos hasta llegar a la batalla final, con los miembros de la cúpula del PP vestidos como superhéroes enfundados en trajes y capas azules y blancas.

Entonces se ve el ataque del personaje que recuerda a Sánchez, que lanza un rayo sobre la ciudad y levanta un muro que los candidatos del PP por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo y Borja Sémper, consiguen derribar volando, con sus capas al viento.

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En el último tramo y con "el apoyo de su gente" que "le da fuerzas para avanzar", Feijóo cambia su camisa y pantalón azules por la armadura de superhéroe. El enemigo rojo le lanza un rayo, que él detiene con su escudo haciéndole esconderse en un ejemplar de la Constitución Española.

La imagen final presenta al armado Alberto Núñez Feijóo chocando el puño con una niña en una luminosa y soleada plaza de Oriente, con la gente aplaudiendo en torno a ambos y la canción entonando su apellido. EFE

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