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Feijóo acusa al Gobierno de Sánchez de ser "un peligro", especialmente para las mujeres

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Madrid, 13 nov (EFE).- El líder del PP y candidato a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez de haber "robado" la seguridad a los españoles y de ser "un peligro para todos, especialmente para las mujeres".

En un acto con jóvenes en Madrid, el primero ya en campaña electoral, Feijóo ha lamentado que el Gobierno no sólo ha "robado dinero" sino también "la seguridad" y "la esperanza".

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"Os pido el voto para devolveros lo que os han quitado, para devolveros la ilusión y la esperanza, para devolveros la prosperidad, para devolveros la seguridad y la confianza en vosotros mismos, en vuestro futuro", ha dicho Feijóo en un acto en el que ha participado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa. EFE

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