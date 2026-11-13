Escribá: "Ahora el objetivo es ir a por la tercera victoria"

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Valladolid, 13 nov (EFE).- El entrenador del Real Valladolid, Fran Escribá, ha sostenido este viernes que el objetivo del equipo es "ir a por la tercera victoria consecutiva", una vez que se ha roto ese "bloqueo mental" que les impedía enlazar dos seguidas, y ganar fuera de casa, lo que también se logró ante el Real Sporting.

En rueda de prensa, el técnico ha reconocido que era consciente de que ese momento iba a llegar, porque ya habían "hecho méritos" para haberse llevado los tres puntos lejos del José Zorrilla, y ha planteado que ese éxito obtenido en Gijón debe servir para adquirir confianza y empezar a mirar hacia arriba, sin dejar de crecer.

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De ahí la importancia de "salir con la máxima concentración y atención" ante un C.D Castellón que es goleador y que, además, tan solo ha encajado cinco tantos, por lo que será determinante plantear una seria defensa, pero manteniendo esa "agresividad ofensiva" que les permita controlar el juego.

"El sábado se van a enfrentar dos equipos ofensivos que, en el caso de Castellón, lleva un proyecto cada vez más consolidado y mejor, con un juego alegre y que, además, este año, está siendo muy bueno en defensa, por lo que creo que puede ser un partido muy atractivo para los que vengan a verlo, con conceptos muy claros en uno y otro conjunto", ha analizado.

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Tras agradecer al público que acudió a presenciar el LII Trofeo Ciudad de Valladolid ante el CD Santa Clara portugués "a pesar del día horrible que hizo", a su juicio ese torneo le ha servido para "hacer debutar a varios jóvenes, disfrutar de ellos, ver a Ito e ir cogiendo ritmo competitivo".

Ha trasladado que el jugador japonés "tiene mucha calidad, maneja fenomenal las dos piernas, tiene un primer control muy bueno y va a dar mucho, pero necesita coger ritmo y para eso hay que ir dándole minutos".

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Respecto a Van Duiven, ha explicado que está "contento" con él, "porque fue muy sacrificado cuando estuvo muy desasistido, al igual que Latasa, al principio, pero es joven, un gran rematador, va muy bien de cabeza, golpea bien, finaliza bien y necesita adaptarse al nivel de enfrentamiento que hay en España en el centro del campo, y tener más movilidad".

Ante la ausencia segura de Iván Alejo, por sanción, Trilli tiene el puesto asegurado en el once titular, ha avanzado Escribá, ya que "su aportación en ataque va a ser importante ante el Castellón pero también va a defender fuerte y bien".

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Solo contará con las bajas del lateral vallisoletano; de Latasa, por lesión; y de Balboa y Homam, por sus compromisos internacionales, pero sí estarán De Rooij, Dani Martín y Dani Pérez.

Aunque todo ha de sumar para enfrentarse a "uno de los mejores rivales de la categoría", ha sostenido que "el grupo está fuerte y se siente preparado, porque, además, se ha recuperado la comunión con la gente, que ve delante a un conjunto valiente, que corre riesgos y que quiere seguir siendo ofensivo e ir mejorando en defensa".

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No obstante, ha defendido que deben ser "más agresivos, no ya en el área, que también, sino en situaciones cercanas al área, como en los centros laterales, en los que es importante apretar". "El Castellón tiene mucho juego interior y mucho tiro exterior, con lo que habrá que estar concentrados en acciones de uno contra uno, para evitarlo", ha concluido. EFE

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