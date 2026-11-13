El rey preside 50 años de la unidad aérea policial que recuerda al agente muerto en Oviedo

Guardar

Madrid, 13 nov (EFE).- El rey ha presidido este viernes el acto conmemorativo de los 50 años de la Unidad Aérea de la Policía Nacional (UAPN), conocidos como Ángeles Custodios, en el que se ha homenajeado al subinspector Juan José Rodríguez, fallecido el pasado martes en Oviedo en acto de servicio al estallar un artefacto explosivo.

El aeropuerto de Madrid-Cuatro Vientos ha acogido la celebración de este aniversario en la que el rey ha estado acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras.

PUBLICIDAD

El acto ha comenzado, tras la interpretación del himno nacional, con un minuto de silencio en memoria del subinspector de la unidad canina Juan José Rodríguez, natural de León y de 65 años, que perdió la vida al explotar un artefacto explosivo y que dejó herido grave a Francisco José García Valdés, de la unidad TEDAX-NRBQ, herido en la misma intervención policial.

Grande-Marlaska ha expresado la gratitud de una sociedad "que sabe que su libertad y su seguridad se sostienen gracias a servidores públicos como ellos".

"Ante una tragedia de esta magnitud, las palabras siempre son insuficientes y se imponen el respeto y el reconocimiento a los agentes, que acudieron allí donde eran necesarios, conscientes de la responsabilidad que asumían y fieles, hasta el último momento, a la misión encomendada", ha señalado el ministro del Interior.

PUBLICIDAD

Tanto Grande-Marlaska como el jefe del Área de Medios Aéreos de la Policía Nacional, Francisco Javier Antoral López, han tenido palabras también para el perro de la unidad canina que murió en la explosión.

El ministro del Interior ha agradecido al rey su permanente apoyo a la Policía Nacional y a los agentes que lo integran que contribuyen cada día "a preservar el espacio de libertad y convivencia" que sustenta la democracia, incluso con riesgo para su vida.

PUBLICIDAD

Y ha destacado la labor realizada en estas cinco décadas por esta unidad, cuya misión principal es dar apoyo aéreo a todas las unidades operativas de la Policía Nacional, además de participar en otro tipo de misiones de carácter humanitario, rescates o evacuaciones.

Cincuenta años de la Unidad Aérea de la Policía Nacional que han estado marcadas por su capacidad de adaptación a las nuevas amenazas que han ido transformando los escenarios de seguridad, ha dicho el ministro del Interior.

PUBLICIDAD

"La seguridad no admite la autocomplacencia", ha advertido Grande-Marlaska, que se ha referido a los desafíos a los que responden las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como el terrorismo y el crimen organizado, la ciberdelincuencia y la radicalización violenta, que desafían las fronteras con el respaldo de la tecnología.

En el acto, el rey ha entregado reconocimientos a miembros de la Unidad Aérea de la Policía Nacional, entre ellos a tres miembros de la unidad fallecidos en acto de servicio: el inspector jefe José Villegas Martín, el inspector Miguel Ángel Cuéllar Caballero y el subinspector José Martín Caro.

PUBLICIDAD

También han sido galardonados el piloto de la primera promoción de pilotos de la Unidad Aérea de la Policía, el técnico de la primera promoción de técnicos de mantenimiento de aeronaves, el primer operador de sistemas técnicos de la unidad, la primera piloto, y los dos agente con más horas de vuelo.

Al finalizar el acto, Felipe VI ha visitado el simulador de vuelo de helicópteros y la exposición de aeronaves, para acabar con un sobrevuelo de helicópteros.

PUBLICIDAD

La flota de la Unidad Aérea de la Policía Nacional está desplegada en siete bases por todo el territorio nacional, distribuidas en las ciudades de Zaragoza, Valencia, Vigo, Palma de Mallorca, Sevilla, Málaga y Gran Canaria y desde el año 2006 cuenta con una base internacional ubicada en Dakar (Senegal). EFE

(foto) (vídeo)