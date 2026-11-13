El Gobierno crea 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales para 2027

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Madrid, 13 nov (EFE).- El Gobierno ha aprobado este viernes la creación de 500 plazas de jueces y magistrados y 200 de fiscales para 2027, que supondrá un incremento del 7,8 % de la planta judicial y del 6,6 % de la plantilla del Ministerio Fiscal.

Así lo ha detallado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario celebrado este viernes, en el que el Ejecutivo ha dado luz verde a dos reales decretos para la creación de estas plazas.

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Según ha recordado Bolaños, estas 700 plazas se suman a las otras 700 que el Gobierno creó el pasado mes de julio para 2026, lo que suma un total de 400 plazas de fiscales y 1000 de jueces.

La distribución de estas plazas se ha realizado atendiendo a criterios objetivos, como carga de trabajo, litigiosidad y población, y teniendo en cuenta las aportaciones del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con la competencia transferida y los Tribunales Superiores de Justicia.

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De las 500 nuevas plazas de jueces, la mayoría irán destinadas a reforzar la jurisdicción civil (81 plazas en los Tribunales de Instancia y 61 en las Audiencias Provinciales) y la jurisdicción social (104 plazas).

En este sentido, el ministro ha señalado que la prioridad del Gobierno ha sido crear plazas en las secciones de lo social de los tribunales de instancia porque permitirán agilizar los procedimientos que afectan la vida de los trabajadores, porque son pleitos de despido, de reclamaciones de cantidad, reclamaciones de salario, o de prestaciones de Seguridad Social.

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La jurisdicción penal también se refuerza con 96 nuevas plazas y los órganos mixtos (Audiencias Provinciales y Tribunales de Instancia de las provincias y localidades más pequeñas) con 87.

Otras 30 plazas son de adscripción territorial (destinadas a un territorio pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo).

Además, 18 nuevas plazas estarán destinadas a las secciones de Violencia sobre la Mujer, lo que supone un incremento del 62,8 % en dos años, pasando de 121 plazas a 197.

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Mientras, las secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia también se refuerzan con 6 plazas más; la Audiencia Nacional con 4; y los Tribunales Superiores de Justicia con 19.

Por territorios, las comunidades más beneficiadas son las que presentan mayores necesidades de refuerzos: Andalucía (94), Cataluña (94), Madrid (74) y Comunidad Valenciana (53).

Por su parte, la plantilla del Ministerio Fiscal crece un 6,6 % y las 200 nuevas plazas de fiscales se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales.

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Por territorios, los más beneficiados son Cataluña, con 47 nuevas plazas (un 9,9 % mas), Andalucía con 31 (5,6 %) y Madrid con 26 (6,9 %).

Bolaños ha detallado que la creación de estas 700 nuevas plazas tendrá como consecuencia "en las próximas semanas" una nueva macroconvocatoria.

Y ha indicado que después de "lustros" donde las políticas en materia de Justicia no han sido prioritarias para los diferentes gobiernos, en esta legislatura el Gobierno ha demostrado que las políticas de Justicia pueden ser prioritarias.

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En este sentido, ha explicado que sólo con el real decreto de hoy, son más de 200 plazas más que todas las que creó el Gobierno de Rajoy, que fueron en torno a 300 plazas. EFE