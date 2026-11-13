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Declaran culpable de asesinato al novio de Dana Leonte y acuerdan su ingreso en prisión

03/11/2026 El acusado por la desaparición y presunto asesinato de la joven Dana Leonte (1d) durante la celebración del juicio de la causa. A 3 de noviembre de 2026 en Málaga (Andalucía, España). Un jurado popular tiene previsto juzgar desde este martes, 3 de noviembre, y durante al menos nueve sesiones a la pareja de Dana Leonte por la desaparición y asesinato de esta joven en 2019 en Arenas (Málaga). POLITICA Álex Zea - Europa Press
03/11/2026 El acusado por la desaparición y presunto asesinato de la joven Dana Leonte (1d) durante la celebración del juicio de la causa. A 3 de noviembre de 2026 en Málaga (Andalucía, España). Un jurado popular tiene previsto juzgar desde este martes, 3 de noviembre, y durante al menos nueve sesiones a la pareja de Dana Leonte por la desaparición y asesinato de esta joven en 2019 en Arenas (Málaga). POLITICA Álex Zea - Europa Press
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Un jurado popular ha declarado este viernes por unanimidad culpable de un delito de asesinato y otro contra la integridad moral al novio de Dana Leonte, por acabar con la vida de la joven en Arenas (Málaga) en 2019 y luego hacer desaparecer el cuerpo. Tras este veredicto, se ha acordado la detención e ingreso en prisión del procesado, que se encontraba en libertad provisional.

La lectura del veredicto se ha producido en la mañana de este viernes y los miembros del Tribunal popular ha considerado probado lo que han venido manteniendo las acusaciones, tanto la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, como la acusación particular, en nombre de la familia.

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Los hechos sucedieron el 12 junio de 2019. Ese día se produjo una conversación entre Sergio, el acusado, y Dana por móvil en la que ella le comunicó que no deseaba estar con él, según las acusaciones. Por la noche, supuestamente el hombre, "con un desprecio a la libertad e integridad de la mujer" y "con la intención de acabar" con su vida, "con un palo de madera golpeó fuertemente la cabeza".

Las acusaciones han venido sosteniendo que luego la trasladó a otro lugar, supuestamente "la desmembró" y se deshizo de los restos por distintas áreas de la zona. Además, consideraban que limpió con lejía toda la casa y el vehículo utilizado para deshacerse de los restos.

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Los jurados han acogido estas tesis y que ella creía que estaba en un entorno "seguro", por lo que no podía esperar un ataque de su pareja; así como que con sus acciones tras el crimen el acusado contribuyó al dolor moral de la familia de la víctima. Además, consideran que preparó una coartada escribiendo mensajes de móvil como si fuera la víctima.

La Fiscalía elevó en sus conclusiones definitivas a 27 años de cárcel la petición de pena para este hombre, por los delitos de asesinato y contra la integridad moral, con alevosía doméstica y las agravantes de parentesco y género; al igual que la acusación particular, en nombre de la familia de la víctima, que dirige la letrada Antonia Barba, quien pedía 22 años de cárcel.

Tras la lectura del veredicto, tanto la fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer de Andalucía, Flor de Torres, como la abogada de la acusación particular han considerado que se debían tomar medidas por la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga que se incrementa con la declaración de culpabilidad, tras lo que se ha acordado su detención.

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