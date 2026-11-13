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Condenada por atentado, lesiones y amenazas a una maestra de un colegio público de Roquetas de Mar (Almería)

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Una juez ha condenado a un año de prisión a la madre de una alumna del CEIP Juan de Orea de Roquetas de Mar (Almería) por los delitos de atentado contra funcionario público, lesiones y amenazas no condicionales después de que arremetiera contra una docente a la salida del colegio al finalizar las clases, donde la agredió.

El fallo, consultado por Europa Press y emitido en firme ante la conformidad de las partes, impone a la acusada seis meses de cárcel por un delito de atentado y otros seis meses más por la amenazas, aunque suspende el ingreso en prisión por un periodo de dos años con la condición de que no vuelva a delinquir en dicho tiempo.

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Asimismo, la condena dos meses de multa a razón de tres euros diarios y ordena la incomunicación y el alejamiento a no menos de 300 metros de la maestra por un periodo de dos años y cuatro meses. También ordena el pago de una indemnización de 1.050 euros en concepto de responsabilidad civil.

La acusada reconoció ante la magistrada de la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar que sobre las 14,30 horas del pasado 2 de octubre se dirigió hacia las puertas del colegio con la intención de recriminar a la maestra el comportamiento que, según ella, había tenido con su hija.

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Fue una vez terminadas las clases, durante la recogida de los alumnos, cuando la acusada se dirigió a la maestra y le propinó "empujones y fueres golpes con los puños en la espalda", todo ello "con intención de menoscabar el principio de autoridad" y "atentar contra la integridad física" de ella.

La acusada tuvo que ser separada de la docente agredida, que tardó 15 días en recuperarse de sus heridas, por el resto de profesorado. No obstante, y pese a ello, la mujer se giró hacia la víctima "con intención de amedrentarla" la amenazó de muerte así como con tomar represalias contra ella, lo que generó un "gran estado de temor" en la afectada.

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EuropaPress

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