Colau plantea que los corruptores no puedan trabajar durante 20 años con el Estado

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Madrid, 13 nov (EFE).- La candidata de Frente Amplio para el 29N, Ada Colau, ha asegurado que ellos tienen "cero casos de corrupción", a diferencia de partidos como el PP y el PSOE, y ha planteado varias medidas anticorrupción, como impedir que las empresas corruptoras trabajen con la administración pública durante al menos 20 años.

En una charla celebrada este viernes en Madrid sobre la regeneración democrática, Colau ha dicho que la corrupción es "una de las principales amenazas de la democracia" y uno de los argumentos que utilizan "aquellos que quieren promover la antipolítica y el abstencionismo", y por eso ha optado por abordar este tema en el primer día de campaña electoral.

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En la charla, donde han participado también la candidata de Frente Amplio al Congreso por Barcelona Júlia Miralles, el jurista Javier Pérez-Royo y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, que ha ejercido de presentadora, Colau ha marcado distancias con el PSOE y el PP sobre la corrupción.

"No todos somos iguales. Ha habido grandes casos de corrupción en este país que básicamente han afectado al bipartidismo", ha dicho.

En cambio, ha añadido, otras personas que han gobernado en instituciones durante años, como ella misma cuando fue alcaldesa de Barcelona, tienen "cero casos de corrupción", y cree que es algo que hay que dejar claro para defender su "honorabilidad".

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La cabeza de cartel de Frente Amplio opina que no solo tienen que demostrar que no son corruptos, sino que van a hacer "todo lo posible para que la corrupción no se dé", y a continuación ha adelantado algunas propuestas que su candidatura recoge en el programa para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Una de estas medidas es que las grandes empresas o grandes intereses económicos que hayan corrompido a políticos no puedan trabajar con la administración pública al menos durante un periodo de 20 años.

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"Creemos que si hay que ser inflexibles con los corruptos desde el ámbito político, pero también hay que ser igualmente inflexibles con aquellos que han querido corromper lo público", ha declarado.

Colau también ha adelantado la propuesta de una agencia independiente contra la corrupción, que no dependa de los partidos que estén en el Gobierno y que esté "bien dotada de recursos" para que poder hacer su trabajo.

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Y ha defendido la necesidad de que las personas denunciantes de corrupción tengan una protección "especial" del Estado "que sea efectiva y no solo formal", en línea con lo que ha reclamado la coalición Sumar (germen de Frente Amplio) durante esta legislatura. EFE

(foto)(vídeo)(audio)