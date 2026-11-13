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Ayuso ironiza con la "lección de feminismo constante" de Begoña Gómez que usa la universidad como "ascensor social"

13/11/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (c), la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (i), y el presidente de Nuevas Generaciones del PP, Ignacio Dancausa (d), durante un mitin del Partido Popular con jóvenes, a 13 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El encuentro se enmarca bajo el lema 'Reconstrucción Nacional en Madrid' y forma parte del inicio oficial de la campaña electoral del Partido Popular para las elecciones generales del 29 de noviembre (29N) tras la pegada de carteles celebrada ayer en Badalona. POLITICA Marta Fernández - Europa Press
13/11/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (c), la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (i), y el presidente de Nuevas Generaciones del PP, Ignacio Dancausa (d), durante un mitin del Partido Popular con jóvenes, a 13 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El encuentro se enmarca bajo el lema 'Reconstrucción Nacional en Madrid' y forma parte del inicio oficial de la campaña electoral del Partido Popular para las elecciones generales del 29 de noviembre (29N) tras la pegada de carteles celebrada ayer en Badalona. POLITICA Marta Fernández - Europa Press
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ironizado este viernes con la "lección de feminismo constante que da Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que utiliza la universidad como "ascensor social".

Lo ha afirmado así en un acto con jóvenes de Nuevas Generaciones de Madrid, junto al líder del PP y candidato a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, después de que Begoña Gómez tomara la palabra en el mitin de arranque de campaña electoral del PSOE en Sevilla para agradecer el apoyo recibido por los militantes socialistas, especialmente de las mujeres.

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Frente a aquellos que quieren "destrozar la educación", la presidenta madrileña ha defendido que la universidad "ha sido un gran ascensor social" para la mujer de Sánchez, que es "una lección de feminismo constante" al "venir de gestionar algún tipo de negocios y acabar organizando cátedras". "Ese es un ascensor que las que sí defendemos el feminismo, en la igualdad de hombres y mujeres, no contemplamos", ha expresado.

Considera que esto les "duele" a los verdaderos estudiantes de la universidad pública y a aquellos que llevan luchando "largos años" para que los centros no estén "presos de la ideología, de la endogamia y del pensamiento único".

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En el acto de inicio de campaña en Madrid, la dirigente autonómica afirmó que Begoña Gómez estaba "celosa" por su constante presencia y por eso tuvo que intervenir en el mitin con el que Pedro Sánchez inicia la campaña en Sevilla poniéndose "la camiseta a la universitaria", "a hablar y dar lecciones".

"Ahora pues será candidata a rectora teniendo en cuenta que ella podrá dar clases, qué sé yo, de gestión de saunas con final feliz, todo aquello que a lo largo de su vida ha dominado tanto", lanzó.

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