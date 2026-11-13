Aragón no permitirá la "rebeldía permanente" del Museo de Arte de Cataluña con Sijena

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Zaragoza, 13 nov (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Cultura, Mar Vaquero, ha advertido este viernes que no van a permitir "el desafío, la rebeldía y la provocación permanente" del Gobierno de Cataluña y del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) para impedir el regreso de las pinturas al Monasterio de Sijena (Huesca).

Vaquero ha respondido así, en declaraciones a los medios de comunicación en Teruel, al director del MNAC, Pepe Serra, quien aseguró este jueves que el museo no tiene capacidad técnica para trasladar estas pinturas sin dañarlas y advirtió de que el riesgo de destrucción de buena parte de las obras es "elevadísimo".

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"Son unas declaraciones impresentables, una permanente provocación y un desafío al Estado de Derecho y al cumplimiento de la ley", ha afirmado la vicepresidenta, quien ha recordado que la sentencia que ordena la devolución de los bienes fue ratificada por el Tribunal Supremo y que la viabilidad del traslado "es cosa juzgada" y "no cabe ninguna excusa ni ninguna dilación", ha recalcado.

La vicepresidenta ha insistido en que las pinturas murales de la sala capitular, actualmente expuestas en la sala 16 del MNAC, acabarán regresando al monasterio.

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"Sí o sí esas pinturas que ahora están en la sala 16 volverán al Monasterio de Sijena", ha asegurado Vaquero, quien ha acusado al Gobierno catalán y al museo de interponer obstáculos para impedir su devolución.

De momento, está prevista la devolución, a partir del próximo martes, 17 de noviembre, de las pinturas profanas, expuestas en la sala 17. El traslado concluirá previsiblemente el 2 de diciembre.

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Asimismo, Vaquero ha defendido que el monasterio reúne todas las condiciones técnicas exigibles para recibir ambos conjuntos pictóricos, después de una inversión de más de seis millones de euros para acondicionar las instalaciones.

Vaquero ha celebrado que el regreso de las pinturas profanas permitirá cumplir en diciembre una "reivindicación histórica" vinculada a la identidad, la historia y la dignidad de los aragoneses, y ha defendido que en Sijena tendrán una instalación digna para ser contempladas.

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Por su parte, el director del MNAC, Pepe Serra sostuvo este jueves que, a diferencia de las pinturas de la sala capitular, el traslado de los cuatro paneles de pinturas profanas es técnicamente viable y se realizará bajo la dirección del museo, con la participación de sus especialistas y de los restauradores designados por Aragón.

El director del museo reclamó que cualquier propuesta para trasladar las pinturas murales se sustente en criterios técnicos y no en "frivolidades" o "simplificaciones", e insistió en que los informes de los que dispone el centro desaconsejan la operación por los riesgos que entrañan para su conservación. EFE

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