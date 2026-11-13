Albares no tiene "ninguna duda" sobre la "honestidad" de Pedro Sánchez

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Jerez de la Frontera (Cádiz), 13 nov (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado este viernes que no tiene "absolutamente ninguna duda" sobre la "honestidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Albares se ha referido así, en declaraciones a los periodistas en Jerez de la Frontera (Cádiz), a las informaciones publicadas sobre la reunión de 35 minutos de Pedro Sánchez en 2023 con el chófer detenido en el marco del caso Koldo.

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Preguntado por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre ese encuentro, el ministro ha restado importancia al asunto y ha asegurado que Sánchez mantiene contacto con numerosas personas.

"El presidente del Gobierno está en contacto con cientos y cientos de personas a lo largo de cada mes. Ayer mismo estaba con un montón de personas, eso no quiere decir absolutamente nada", ha afirmado.

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Albares ha señalado que no tiene constancia de más detalles sobre el encuentro y que su conocimiento del asunto se limita a las informaciones periodísticas.

"Desde Moncloa se ha explicado muy claramente. No tengo ninguna constancia", ha manifestado. Asimismo, ha insistido en que conoce a Sánchez desde hace muchos años y que no tiene "absolutamente ninguna duda" sobre su honestidad.

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La comparecencia se ha producido un día después de que agentes de la UCO acudieran al Tribunal de Cuentas para reclamar nueva documentación sobre las donaciones efectuadas al PSOE, tras detectar discordancias al cotejar la información aportada por este órgano.

Preguntado sobre si el partido ha declarado todas las donaciones recibidas, Albares ha asegurado que sus cuentas son transparentes y que cualquier duda será aclarada. "Todo es transparente, es claro y cualquier duda que tenga el Tribunal de Cuentas se contestará y se resolverá sin ninguna dificultad", ha afirmado.

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Albares también ha sido cuestionado sobre el supuesto fraude con fondos europeos destinados a las pulseras antimaltrato. El ministro ha defendido la gestión de los recursos comunitarios y ha recordado que los fondos Next Generation están sometidos a controles específicos.

"Todo lo que toca a los fondos europeos, los fondos Next Generation, tiene un proceso de escrutinio estricto, establecido, conocido y transparente", ha señalado.

A su juicio, estos recursos, que han contribuido a la transformación digital y medioambiental de España, han superado los controles y han sido "bien gestionados". EFE

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