Registran el Parque Joyero de Córdoba en una operación contra el blanqueo de capitales

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Córdoba, 12 nov (EFE).- La Guardia Civil ha registrado este jueves diversas empresas ubicadas en el Parque Joyero de Córdoba y algunos domicilios en la capital en el marco de la 'Operación DIAVOLO-24' contra el blanqueo de capitales.

Fuentes del instituto armado ha indicado a EFE que la operación está liderada por agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba.

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El dispositivo está formado por unos 70 agentes y, además de la UOPJ de la Guardia Civil de Córdoba, participan la Unidad de Seguridad Ciudadana así como apoyo de patrullas de Seguridad Ciudadana de otros puestos y la unidad del servicio cinológico de la Comandancia de Málaga

En el recinto se encuentran varios furgones y agentes custodiando el acceso y, por el momento se desconoce el alcance de la operación y si hay detenidos.

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El pasado año ya tuvo lugar otra operación similar en el Parque Joyero, también contra el blanqueo de capitales, que en aquella ocasión se saldó con diecinueve detenidos. EFE

(foto)